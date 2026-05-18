الإثنين 2026-05-18 11:13 م

متحف الدبابات الملكي يحتفي بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة بفعاليات وطنية وعائلية

الوكيل الإخباري-   ‏احتفاءً بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، ينظم متحف الدبابات الملكي الاثنين الموافق 25 أيار 2026 احتفالاً وطنياً مميزاً، يجمع بين الفخر بتاريخ الوطن وتراثه العسكري، وتجربة تفاعلية ممتعة لجميع أفراد العائلة، وسيفتح أبوابه مجاناً أمام الزوار من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.

‏ويتضمن برنامج الاحتفال مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية والتعليمية المخصصة للأطفال والعائلات، ومنها ورشة فن الفسيفساء، والرسم على الوجوه، وتلوين الدبابات، والتشكيل بالمعجون، ومكعبات البناء، وحائط التلوين، ومنطقة ألعاب خارجية مخصصة للصغار والعائلات، وأجهزة تصوير تفاعلية تشمل جهاز التصوير بتقنية 360 وروبوتاً متحركاً لتصوير وطباعة الصور التذكارية للزوار.

 
 


