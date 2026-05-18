متحف الدبابات الملكي يحتفي بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة بفعاليات وطنية وعائلية

الوكيل الإخباري- ‏احتفاءً بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، ينظم متحف الدبابات الملكي الاثنين الموافق 25 أيار 2026 احتفالاً وطنياً مميزاً، يجمع بين الفخر بتاريخ الوطن وتراثه العسكري، وتجربة تفاعلية ممتعة لجميع أفراد العائلة، وسيفتح أبوابه مجاناً أمام الزوار من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.

