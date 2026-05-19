متحف الدبابات الملكي يحتفي بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة بفعاليات وطنية وعائلية

11:31 ص

الوكيل الإخباري- احتفاءً بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، ينظم متحف الدبابات الملكي يوم الاثنين المقبل 25 أيار، احتفالًا وطنيًا مميزًا يجمع بين الفخر بتاريخ الوطن وتراثه العسكري، وتجربة تفاعلية ممتعة لجميع أفراد العائلة، وسيفتح أبوابه مجانًا أمام الزوار من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً. اضافة اعلان





ويتضمن برنامج الاحتفال مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية والتعليمية المخصصة للأطفال والعائلات، منها ورشة فن الفسيفساء والرسم على الوجوه، وتلوين الدبابات، والتشكيل بالمعجون، ومكعبات البناء، وحائط التلوين، ومنطقة ألعاب خارجية مخصصة للصغار والعائلات، وأجهزة تصوير تفاعلية تشمل جهاز التصوير بتقنية 360 وروبوتًا متحركًا لتصوير وطباعة الصور التذكارية للزوار.



وفي الساعة الخامسة، سيكون زوار المتحف على موعد مع عروض مميزة على مضمار الدبابات، تُمكّنهم من الاستمتاع بمشاهدة استعراض موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وعرض للدبابات والآليات المدرعة التي توثق مسيرة تطور القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا.



كما ستستعرض أمام الحضور أحدث آليات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي التي دخلت الخدمة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، بالإضافة إلى مشاركة المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) بمجموعة من الآليات التي تُبين تقدم الأردن في مجال الصناعات الدفاعية.



ويشتمل العرض كذلك على مشاركة فريق القفز الحر من مجموعة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين/ القوات الخاصة الملكية، ومرور طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، وعرض جوي لفريق الصقور الملكية في سماء متحف الدبابات الملكي.



كما سيشتمل العرض على مسابقات واستعراضات فنية وتراثية متنوعة، ودبكات شعبية تقدمها فرقة الأجاويد، وتُختتم الفعاليات بحفل للفنان الأردني عيسى السقار.



وفي هذا السياق، قال مدير عام متحف الدبابات الملكي العميد المتقاعد نارك سجاجة: "تشكل الذكرى الثمانون لاستقلال المملكة مناسبة وطنية غالية على قلوب الأردنيين، يستذكرون فيها مسيرة الإنجازات التي شهدها الأردن بقيادة الهاشميين، ومسيرة تعزيز الإنجازات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ويفتخرون بما حققه الأردن من تطور وتقدم على مختلف المستويات، داعين الله جل وعلا أن يحفظ الوطن وقائد الوطن وولي عهده الأمين".



ويحرص متحف الدبابات الملكي على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية من خلال تقديم تجربة فريدة تجمع بين التعليم والترفيه وتعزيز قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بتاريخ الأردن وتراث القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بما يتيح للعائلات والأطفال الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية في أجواء عائلية مميزة.





