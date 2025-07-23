متحف الدبابات الملكي يحصد جائزة “خيار المسافرين 2025”

ويأتي هذا الفوز بعد تصنيف المتحف في المرتبة الثامنة من أصل 120 وجهة سياحية في عمان، ليكون ضمن أفضل 10 بالمئة من الوجهات السياحية على مستوى العالم.
ويعد اختيار المتحف ضمن قائمة الفائزين بجائزة “خيار المسافرين 2025” مؤشرا واضحا على المكانة التي بات يحظى بها في قلوب الزوار محليا ودوليا، حيث أجمعت تعليقاتهم على احترافية العرض المتحفي، وغنى المحتوى، وجودة التنظيم والخدمات ليضاهي أرقى المتاحف العالمية المتخصصة بالحفاظ على الإرث العسكري..
ويستند هذا التقدير الدولي إلى التحليل الشامل للتقييمات الإيجابية التي يكتبها الزوار على مدار عام كامل، ما يعكس المستوى المتميز للمتحف، وجودة الخدمات المقدمة للزوار.
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