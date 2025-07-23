متحف الدبابات الملكي يحصد جائزة “خيار المسافرين 2025”

الوكيل الإخباري- فاز متحف الدبابات الملكي بجائزة “خيار المسافرين لعام 2025” من منصة (TripAdvisor)، أكبر منصة سياحية في العالم.

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ويأتي هذا الفوز بعد تصنيف المتحف في المرتبة الثامنة من أصل 120 وجهة سياحية في عمان، ليكون ضمن أفضل 10 بالمئة من الوجهات السياحية على مستوى العالم.



ويعد اختيار المتحف ضمن قائمة الفائزين بجائزة “خيار المسافرين 2025” مؤشرا واضحا على المكانة التي بات يحظى بها في قلوب الزوار محليا ودوليا، حيث أجمعت تعليقاتهم على احترافية العرض المتحفي، وغنى المحتوى، وجودة التنظيم والخدمات ليضاهي أرقى المتاحف العالمية المتخصصة بالحفاظ على الإرث العسكري..