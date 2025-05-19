متحف الدبابات الملكي يحيي عيد الاستقلال بفعاليات وطنية وعروض عسكرية

الوكيل الإخباري- أعلن متحف الدبابات الملكي عن فتح أبوابه مجانا للزوار يوم الأحد المقبل الموافق 25 أيار من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء ، في احتفال وطني بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة يشتمل على فعاليات ثقافية وعروض عسكرية مميزة.

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ويتضمن برنامج الاحتفال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تناسب مختلف أفراد العائلة، من بينها معرض مؤقت يوثق حقبة الاستقلال، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية ممتعة للأطفال والعائلات، واستعراض موسيقات القوات المسلحة الأردنية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء في القاعات الداخلية.



وفي الساحات الخارجية، تقديم عرض لفريق الاتحاد الرياضي العسكري / التايكواندو، إلى جانب استعراض فرقة المشاة الصامتة / الحرس الملكي الخاص.