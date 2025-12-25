الخميس 2025-12-25 05:20 م

متحف الدبابات الملكي يستقبل زواره كالمعتاد اليوم وغدًا

الخميس، 25-12-2025 04:26 م

الوكيل الإخباري-   أعلن متحف الدبابات الملكي عن استقبال زواره اليوم وغدًا كالمعتاد من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، للاستمتاع بالجولات والتعرف على المعروضات التاريخية والثقافية الفريدة.

وقال سفيان الزابري، مدير التسويق في المتحف، لوكالة الأنباء الأردنية، إن هذه الجولات تهدف إلى تعزيز الوعي بالتاريخ العسكري وتشجيع الزوار على التعرف عن قرب على الدبابات والمقتنيات الفريدة التي يضمها المتحف.

 
 


