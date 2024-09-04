متحف الدبابات الملكي يشارك بمعرض سوفكس 2024

الوكيل الإخباري- يشارك متحف الدبابات الملكي في مؤتمر ومعرض العمليات الخاصة (سوفكس 2024) المقام في مدينة العقبة من 3 إلى 5 أيلول الحالي والذي يعتبر واحدا من أبرز المعارض العالمية في مجال الدفاع والأمن.

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ويناط بمتحف الدبابات الملكي مهمة جمع وترميم والمحافظة على الدبابات والمركبات المدرعة وعرضها بطريقة مميزة تسرد ابرز أحداث القرن 20 للزائرين من أردنيين وسياح عرب وأجانب، ويسعى من مشاركته في معرض "سوفكس"

الى إظهار مساهمة الأردن في الصناعة العسكرية من خلال عرض مجموعة أصلية من المركبات العسكرية الأردنية.



وأكد مدير عام المتحف نارك سجاجة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مقصورة المتحف توفر للضيوف فرصة رائعة للتفاعل مع بعض أقدم المركبات المدرعة كالتي تم استخدامها خلال الثورة العربية الكبرى عام 1916مثل "رولز رويس" المصفحة و"فورد" موديل "تي" الفريدة من نوعها.



كما يعرض متحف الدبابات 4 مركبات إضافية توثق تطور القوات المدرعة في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منها: "مارمون هارينغتون، ألفيس سالادين"، ومركبة "همبر" المدرعة، إضافة إلى جيب "ويليس" مع مدفع 106 ملم المضاد للدروع.



ويعرض جناح متحف الدبابات للزوار التصميم المعماري المتميز للمتحف، إضافة لمجموعة قيمة ونادرة من الدبابات والمركبات المدرعة المتعلقة بأهم الأحداث في التاريخ الأردني والدولي.



وأكد سجاجة، أهمية دور المتحف في عرض التاريخ العسكري الأردني والعالمي، لجيل الشباب ما يساهم في غرس الانتماء الوطني وإلهام الأجيال القادمة من خلال التاريخ المتميز للقوات المسلحة الأردنية بشكل عام والوحدات المدرعة بشكل خاص.