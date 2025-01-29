متحف الدبابات الملكي يفتح أبوابه الجمعة مجانا احتفالا بميلاد الملك

كما تتضمن الفعالية أيضاً الرسم والتلوين على الأكواب وعلى حقائب القماش ليبدع الأطفال من خلال رسوماتهم بالتعبير عن حبهم للوطن وقائد الوطن في ذكرى ميلاده الميمون، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية متعددة مثل الرسم على الوجوه والبالونات وغيرها. وسيتواجد خلال الفعالية وعلى مدار اليوم فرقة موسيقات القوات المسلحة – الجيش العربي، وفرقة نادي الجيل الجديد للفلكلور الشركسي.
بدورها تتقدم أسره متحف الدبابات الملكي بتهنئة جلالة الملك بذكرى ميلاده الميمون وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.
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