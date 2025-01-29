متحف الدبابات الملكي يفتح أبوابه الجمعة مجانا احتفالا بميلاد الملك

الوكيل الإخباري- يقيم متحف الدبابات الملكي، الجمعة المقبل، احتفالية بعنوان "اليوم العائلي التفاعلي"، احتفالا بالذكرى الثالثة والستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

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وسيستقبل المتحف زواره يوم الجمعة مجانا بهذه المناسبة، حيث ستتضمن الفعالية نشاطاً تفاعلياً للأطفال لتعليمهم كيف يعمل طاقم الدبابة بطريقة تفاعلية حيث سيتمكن الأطفال من ارتداء الزي العسكري والتواجد داخل دبابة من نوع “خالد”، وهي نفس نوع الدبابة التي خدم عليها جلالة الملك في حياته العسكرية.



كما تتضمن الفعالية أيضاً الرسم والتلوين على الأكواب وعلى حقائب القماش ليبدع الأطفال من خلال رسوماتهم بالتعبير عن حبهم للوطن وقائد الوطن في ذكرى ميلاده الميمون، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية متعددة مثل الرسم على الوجوه والبالونات وغيرها. وسيتواجد خلال الفعالية وعلى مدار اليوم فرقة موسيقات القوات المسلحة – الجيش العربي، وفرقة نادي الجيل الجديد للفلكلور الشركسي.