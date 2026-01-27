الثلاثاء 2026-01-27 07:27 م

متحف الدبابات الملكي ينظم احتفالا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الرابع والستين

متحف الدبابات الملكي ينظم احتفالا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الرابع والستين
متحف الدبابات الملكي ينظم احتفالا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الرابع والستين
 
الثلاثاء، 27-01-2026 06:30 م
الوكيل الإخباري-   أعلن متحف الدبابات الملكي عن تنظيم احتفال بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الرابع والستين والذكرى الثامنة لإفتتاح المتحف وذلك يوم الجمعة الموافق 30 كانون الثاني في مبنى المتحف.اضافة اعلان


 وسيشمل الاحتفال على الكثير من الفقرات المتنوعة التي تناسب كافة الأعمار احتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين مثل موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي, فقرات ثقافية وفنية شعبية, نشاط طاقم الدبابة للأطفال, الرسم على الوجوه, فيديوهات حصرية حول حياة جلالة الملك العسكرية, ورشة الرسم على الأكواب بالتعاون مع شركة ورقامي, وانشطة تفاعلية متعددة ومسابقات عائلية.

 

وسيكون هناك فعاليات تقام لأول مرة في المتحف مثل التقاط الفيديوهات والصور بطرق عصرية ومبتكرة لإرسال معايدات لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين,

 

وسيمتد الاحتفال من الساعة العاشرة صباحا و حتى الخامسة مساء, والدعوة عامة للعائلات والدخول مجاني للجميع
 
 


gnews

أحدث الأخبار

توضيح هام من هيئة الطاقة حول تسعيرة شحن المركبات الكهربائية

اقتصاد محلي "الطاقة": 230 محطة شحن كهربائية عاملة بالمملكة وأكثر من 1000 محطة قيد الترخيص

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : نتعامل مع قذيفتين قديمتين وضعهما مقاول داخل مركبته بإربد

الوفد النيابي الأردني يلتقي رئيس مجلس النواب البحريني

شؤون برلمانية الوفد النيابي الأردني يلتقي رئيس مجلس النواب البحريني

متحف الدبابات الملكي ينظم احتفالا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الرابع والستين

أخبار محلية متحف الدبابات الملكي ينظم احتفالا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الرابع والستين

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

العيسوي يعزي عشيرة المجالي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة المجالي

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

شركات توزيع الكهرباء: لم نشارك في اجتماع لجنة الطاقة النيابية وتنفي قاطعًا تحميل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المواطنين

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة طبقة فحل غدا



 






الأكثر مشاهدة