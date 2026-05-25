متحف الدبابات الملكي ينظم احتفالاً وطنياً حاشداً بمناسبة عيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- احتفاءً بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، نظم متحف الدبابات الملكي اليوم الاثنين، احتفالاً وطنياً مميزاً جمع بين الاعتزاز بتاريخ الوطن وتراثه العسكري، وتقديم تجربة تفاعلية وترفيهية متكاملة للعائلات والزوار، حيث فتح المتحف أبوابه مجاناً أمام الجمهور.

اضافة اعلان



وتضمن برنامج الاحتفال، سلسلة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية والتعليمية المخصصة للأطفال والعائلات، شملت ورشاً لفن الفسيفساء، والرسم على الوجوه، وتلوين الدبابات، والتشكيل بالمعجون، ومكعبات البناء، وحائط التلوين، إلى جانب منطقة ألعاب خارجية مخصصة للصغار والعائلات.