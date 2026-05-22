متحف السيارات الملكي يستقبل زواره مجانا الاثنين احتفاءً بذكرى الاستقلال

الوكيل الإخباري- أعلن متحف السيارات الملكي عن فتح أبوابه أمام المواطنين والزوار مجاناً، طيلة الاثنين المقبل، 25 أيار، من الساعة الـ10 صباحاً وحتى الـ 10مساء؛ احتفاء بعيد الاستقلال الـ80 للمملكة.

اضافة اعلان



وأعدّ المتحف لهذه المناسبة الوطنية الغالية برنامجاً متكاملاً، يضم حزمة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية الموجهة لكافة أفراد العائلة والشباب في يوم وطني حافل بالفعاليات المتميزة.