متحف السيارات الملكي يفتح أبوابه لزوار مهرجان "صيف عمان "

الوكيل الإخباري- أعلن متحف السيارات الملكي عن استقباله لل زوار يوم الجمعة طيلة فترة انعقاد مهرجان "صيف عمان " في حدائق الحسين بالعاصمة عمان، والذي يستمر حتى الثامن عشر من آب المقبل، وذلك يوميا اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، باستثناء يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

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