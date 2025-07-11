متحف السيارات الملكي يفتح أبوابه لزوار مهرجان "صيف عمان "

وأوضح المتحف في بيان صحفي، أن هذا التوقيت الخاص يأتي تزامنا مع فعاليات المهرجان، في إطار حرصه على إتاحة الفرصة أمام الزوار للاطلاع على معروضاته الفريدة التي توثق تاريخ الأردن عبر المركبات الملكية النادرة.
-
أخبار متعلقة
-
جامعة البلقاء التطبيقية تتألق في المهرجان الوطني التكنولوجي الثاني عشر
-
صندوق النقد: خسائر "الكهرباء الوطنية" تراجعت إلى 1.1% من الناتج المحلي
-
إطلاق أول برنامج إرشادي في مجال الاستزراع السمكي في جرش
-
نقابة المهندسين توفد لجنة فنية لدراسة اسباب انهيار البناية السكنية بإربد
-
حزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الطالب مُعتصم البستنجي بعد انهاءه امتحانات التوجيهي
-
الملك يسلط الضوء على فرص الاستثمار في الأردن خلال لقاء مع ممثلين عن كالبرز في كاليفورنيا
-
يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 200 فرصة عمل
-
إجراء كشف ميداني لبناية سكنية في إربد بعد تلقي بلاغ بوجود تصدعات خطيرة