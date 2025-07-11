الجمعة 2025-07-11 11:13 ص
 

متحف السيارات الملكي يفتح أبوابه لزوار مهرجان "صيف عمان "

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الجمعة، 11-07-2025 10:34 ص

الوكيل الإخباري-    أعلن متحف السيارات الملكي عن استقباله للزوار  يوم الجمعة طيلة فترة انعقاد مهرجان "صيف عمان " في حدائق الحسين بالعاصمة عمان، والذي يستمر حتى الثامن عشر من آب المقبل، وذلك يوميا اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، باستثناء يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

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وأوضح المتحف في بيان صحفي، أن هذا التوقيت الخاص يأتي تزامنا مع فعاليات المهرجان، في إطار حرصه على إتاحة الفرصة أمام الزوار للاطلاع على معروضاته الفريدة التي توثق تاريخ الأردن عبر المركبات الملكية النادرة.

 
 
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