الخميس 2026-05-14 03:51 م

متحف السيارات الملكي ينظم احتفالًا بعيد الاستقلال الثمانين الجمعة 22 أيار

ا
أرشيفية
 
الخميس، 14-05-2026 02:59 م

الوكيل الإخباري- ينظم متحف السيارات الملكي، يوم الجمعة 22 أيار 2026، برنامج احتفال بعيد الاستقلال الثمانين، من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 10:00 مساءً.

اضافة اعلان


ويتضمن البرنامج فعاليات متنوعة في الساحات الخارجية والقاعات الداخلية، تبدأ عند الساعة الثانية ظهرا ببداية الاحتفال والسلام الملكي، يليها عرض لفرقة القوات المسلحة، ومسابقات وجوائز، وفقرة لفرقة موسيقات الأمن العام.


كما يشمل البرنامج موكب السيارات الملكية والكلاسيكية والدراجات النارية، وعرض الصقور الملكية، وفقرة لفرقة الأوركسترا المجتمعية، وإنزالًا جويًا للمظليين، إلى جانب إطلاق تطبيق متحف السيارات الملكي، وعرض “3D Mapping”، وفقرة لفرقة غنائية تراثية، على أن يختتم الحفل عند الساعة 9:30 مساء.


وفي القاعات الداخلية، تتوزع الفعاليات بين مسرح الدمى، وعروض غنائية تراثية، وعرض الفقاعات، وفقرة الحكواتي، وفقرة تيلي ماتش للأطفال، والمسرح الشرطي، إضافة إلى الدبكة الهوارة.


كما تتضمن الفعاليات الممتدة طوال اليوم مهرجان المحافظات التراثي، ومسابقات وجوائز قيمة، وفعاليات وأنشطة خاصة بالأطفال والعائلة، ومنطقة مخصصة للمطاعم وألعاب الأطفال، وفعالية مؤازرة وتشجيع للمنتخب الأردني لكرة القدم.

 


Image1_5202614145954102906882.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

لجنة أمانة عمّان تعقد جلستها الثامنة العادية

أخبار محلية لجنة أمانة عمّان تعقد جلستها الثامنة العادية

ب

الطقس الأرصاد: طقس الجمعة غير مناسب للرحلات بسبب الغبار

التعليم العالي تعلن عن منح ماجستير مقدمة من الحكومة الماليزية

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح ماجستير مقدمة من الحكومة الماليزية

ا

أخبار محلية اجتماع يبحث سير أعمال مشروع الصرف الصحي بلواء الوسطية

ل

أخبار محلية أبو صعيليك: مشاريع النقل والبنية التحتية اللوجستية تعد من المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد

الهيئة الخيرية الأردنية تختتم "شركاء التنمية" في جنوب المملكة من العقبة

أخبار محلية الهيئة الخيرية الأردنية تختتم "شركاء التنمية" في جنوب المملكة من العقبة

شاشتك، لعينيك فقط: شاشة الخصوصية في جهاز Galaxy S26 Ultra تحمي معلوماتك من أعين المتطفلين

أخبار الشركات شاشتك، لعينيك فقط: شاشة الخصوصية في جهاز Galaxy S26 Ultra تحمي معلوماتك من أعين المتطفلين

بن غفير يقتحم الأقصى رفقة مستوطنين ويرفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد

فلسطين بن غفير يقتحم الأقصى رفقة مستوطنين ويرفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد



 
 






الأكثر مشاهدة

 