متحف السيارات الملكي ينظم احتفالًا بعيد الاستقلال الثمانين الجمعة 22 أيار

ويتضمن البرنامج فعاليات متنوعة في الساحات الخارجية والقاعات الداخلية، تبدأ عند الساعة الثانية ظهرا ببداية الاحتفال والسلام الملكي، يليها عرض لفرقة القوات المسلحة، ومسابقات وجوائز، وفقرة لفرقة موسيقات الأمن العام.
كما يشمل البرنامج موكب السيارات الملكية والكلاسيكية والدراجات النارية، وعرض الصقور الملكية، وفقرة لفرقة الأوركسترا المجتمعية، وإنزالًا جويًا للمظليين، إلى جانب إطلاق تطبيق متحف السيارات الملكي، وعرض “3D Mapping”، وفقرة لفرقة غنائية تراثية، على أن يختتم الحفل عند الساعة 9:30 مساء.
وفي القاعات الداخلية، تتوزع الفعاليات بين مسرح الدمى، وعروض غنائية تراثية، وعرض الفقاعات، وفقرة الحكواتي، وفقرة تيلي ماتش للأطفال، والمسرح الشرطي، إضافة إلى الدبكة الهوارة.
كما تتضمن الفعاليات الممتدة طوال اليوم مهرجان المحافظات التراثي، ومسابقات وجوائز قيمة، وفعاليات وأنشطة خاصة بالأطفال والعائلة، ومنطقة مخصصة للمطاعم وألعاب الأطفال، وفعالية مؤازرة وتشجيع للمنتخب الأردني لكرة القدم.
