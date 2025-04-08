مترو في الأردن؟ مدير مؤسسة الخط الحجازي الأردني يوضح

وقال خليل بأن المؤسسة ملتزمة بالخط الحجازي الأردني ، ولا يمكن لها التوسع في هذا الخط لإنشاء خطوط أخرى أو سكك أخرى في المملكة ، لافتاً إلى أن مسؤولية إنشاء خطوط وسكك حديدية أخرى تقع على عاتق وزارة النقل والحكومة ، وهي صاحبة القرار في هذا الملف .
وأكد أن المؤسسة بصدد إطلاق رحلات سياحية داخلية في المملكة لوجهات جديدة ، وذلك لخلق مساحة سياحية للمواطن والسائح على حد سواء ، وتجربة التنقل عبر العربات البخارية النادرة في المملكة وعددها 8 ، إضافة للاستمتاع بالمحطات التاريخية التي مر بها الخط الحديدي الحجازي الأردني .
ومن المتوقع أن تنطلق هذه الرحلات خلال العشر أيام القادمة ، وبأسعار رمزية وتشجيعية بمتناول الجميع
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