الثلاثاء 2025-04-08 03:13 م
 

مترو في الأردن؟ مدير مؤسسة الخط الحجازي الأردني يوضح

ب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 08-04-2025 01:13 م
الوكيل الإخباري-أجاب مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني زاهي خليل على على استفسارات "الوكيل الإخباري" حول نية المؤسسة لإنشاء سكك حديدية أخرى أو إنشاء مترو في المملكة لغايات النقل أو التجارة أو السياحة .اضافة اعلان


وقال خليل بأن المؤسسة ملتزمة بالخط الحجازي الأردني ، ولا يمكن لها التوسع في هذا الخط لإنشاء خطوط أخرى أو سكك أخرى في المملكة ، لافتاً إلى أن مسؤولية إنشاء خطوط وسكك حديدية أخرى تقع على عاتق وزارة النقل والحكومة ، وهي صاحبة القرار في هذا الملف .

وأكد أن المؤسسة بصدد إطلاق رحلات سياحية داخلية في المملكة لوجهات جديدة ، وذلك لخلق مساحة سياحية للمواطن والسائح على حد سواء ، وتجربة التنقل عبر العربات البخارية النادرة في المملكة وعددها 8 ، إضافة للاستمتاع بالمحطات التاريخية التي مر بها الخط الحديدي الحجازي الأردني .

ومن المتوقع أن تنطلق هذه الرحلات خلال العشر أيام القادمة ، وبأسعار رمزية وتشجيعية بمتناول الجميع
 
gnews

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