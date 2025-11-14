متصرفية الأغوار الشمالية تدعو للابتعاد عن مجاري السيول

الوكيل الإخباري- دعا متصرف لواء الأغوار الشمالية، خالد الكساسبة، المواطنين في اللواء إلى عدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول، تجنبًا لمخاطرها المحتملة خلال الظروف الجوية السائدة .

وأكد الكساسبة استعداد البلديات والدوائر المعنية في اللواء للظروف الجوية، لافتًا إلى تجهيز فرق الطوارئ لبلديات اللواء والدوائر المعنية من سلطة وادي الأردن والأشغال العامة والخدمات المشتركة لغاية تسليك وتنظيف عبارات تصريف مياه الأمطار والسيول المنتشرة على شبكات الطرق العامة في اللواء.