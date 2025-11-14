السبت 2025-11-15 12:37 ص
 

متصرفية الأغوار الشمالية تدعو للابتعاد عن مجاري السيول

الجمعة، 14-11-2025 10:47 م

الوكيل الإخباري-  دعا متصرف لواء الأغوار الشمالية، خالد الكساسبة، المواطنين في اللواء إلى عدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول، تجنبًا لمخاطرها المحتملة خلال الظروف الجوية السائدة .

وأكد الكساسبة استعداد البلديات والدوائر المعنية في اللواء للظروف الجوية، لافتًا إلى تجهيز فرق الطوارئ لبلديات اللواء والدوائر المعنية من سلطة وادي الأردن والأشغال العامة والخدمات المشتركة لغاية تسليك وتنظيف عبارات تصريف مياه الأمطار والسيول المنتشرة على شبكات الطرق العامة في اللواء.


وأشار إلى تعامل فرق بلديات اللواء اليوم الجمعة مع حالات ارتفاع مناسيب المياه في الطرق وإزالة انجرافات السيول وتنظيف المناهل وعبارات تصريف مياه الأمطار، لافتًا إلى فتح غرف عمليات على مدار الساعة في متصرفية اللواء والبلديات والدوائر المعنية للتعامل مع أية مستجدات خلال المنخفض الجوي.

 
 
