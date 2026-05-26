متصرفية الرصيفة تفعل الخطة الخاصة بعيد الأضحى

الثلاثاء، 26-05-2026 03:53 م

الوكيل الإخباري- باشرت متصرفية لواء الرصيفة وبالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأمنية والخدمية والرقابية، تفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك لعام 2026، والتي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم الموقع المعتمد من البلدية لحظائر بيع الأضاحي والحفاظ على السلامة العامة والصحة العامة والبيئة والنظام العام.

وأكد متصرف لواء الرصيفة الدكتور أيمن الرومي بني خالد اليوم الثلاثاء, أن الخطة تتضمن تكثيف الجولات الرقابية المشتركة، وتعزيز التواجد الأمني والمروري، ومتابعة الأسواق وحظائر الأضاحي والمواقع الحيوية، إضافة إلى رفع جاهزية غرف العمليات والطوارئ وتسريع الاستجابة للملاحظات والشكاوى خلال موسم العيد.


وأشار إلى أن الجهات المعنية باشرت بتنفيذ الإجراءات التنظيمية والرقابية ضمن الموقع المعتمد لحظائر بيع الأضاحي، والعمل على منع البيع العشوائي والتعديات والإشغالات المخالفة، إلى جانب متابعة أعمال النظافة والتعقيم وإزالة المخلفات بشكل يومي.


وأكد أن الخطة تقوم على التنسيق المباشر بين مختلف الجهات المشاركة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز السلامة العامة، وتوفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.


ودعت متصرفية لواء الرصيفة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالتعليمات التنظيمية والإرشادات الصادرة حفاظاً على السلامة العامة والمصلحة العامة.

 
 


