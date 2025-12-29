متصرف الأغوار الشمالية: إعادة فتح طريق العدسية الشونة

وقال متصرف اللواء رئيس لجنة الطوارئ، خالد الكساسبة، إن آليات فرق الطوارئ من بلدية معاذ بن جبل والأشغال العامة ومجلس الخدمات المشتركة والدفاع المدني، عملت على إزالة الحجارة والطمي الذي تراكم على أجزاء من الطريق وتصريف المياه التي غمرتها.
وأشار إلى أنه جرى التعامل مع انهيارات محدودة للصخور وانجرافات الأتربة بفعل الأمطار الغزيرة على طريق الأغوار الدولي في منطقة المرزة، إضافة تجمعات سكانية في منطقة المدراج ، الى جانب مواصلة فتح الأقنية وعبارات تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق الأغوار الشمالية من قبل كوادر البلديات المعنية .
ودعا الكساسبة، المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول حفاظا على السلامة العامة، وإبلاغ غرف الطوارئ في اللواء عن أية مستجدات خلال الظروف الجوية السائدة.
-
أخبار متعلقة
-
جامعة مؤتة: دوام الطلبة ليوم غدٍ الثلاثاء عن بُعد
-
طلبة اليرموك يحولون مواهبهم لمشاريع إنتاجية في "بازار أثر"
-
هيئة تنظيم الطاقة تبدأ مراجعة شاملة لتنظيم قطاع الغاز المنزلي
-
اتفاقية لتعزيز تمويل صغار المزارعين ودعم الشمول المالي
-
العيسوي يعزي بوفاة والد وزير الإدارة المحلية
-
بلدية الطفيلة ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة
-
وزارة المياه: قرب فيضان سد وادي شعيب
-
العيسوي: الملك يقود مسارات تحديث شاملة تهدف لتقوية الدولة وتحسين حياة المواطن