متصرف الرصيفة ومدير الأوقاف يشاركون المرضى في مستشفى الأمير فيصل فرحة العيد

الوكيل الإخباري- شارك متصرف لواء الرصيفة الدكتور أيمن الرومي بني خالد يرافقه مدير أوقاف لواء الرصيفة الدكتور بشير الخوالدة اليوم الجمعة، المرضى المقيمين في مستشفى الأمير فيصل بمدينة الرصيفة من الأطفال وكبار السن فرحة أول أيام عيد الفطر السعيد، حيث تأتي هذه المبادرة لتجسد قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع. اضافة اعلان





وتحدث الخوالدة خلال الزيارة بحضور مدير المستشفى الدكتور سامر ذيب والعديد من الكوادر الطبية والإدارية، مهنئا المرضى بعيد الفطر، ومؤكدا أهمية الارتباط الوثيق بمفهوم التراحم بين أبناء المجتمع الواحد والذي يعكس طابع النسيج الأردني وعاداته.



وشملت الزيارة تقديم هدايا رمزية للمرضى لبث روح الفرح والتخفيف من معاناتهم.



بدورهم ثمن المرضى هذه المبادرة الطيبة التي أشعرتهم بالدعم النفسي والمعنوي وأدخلت الفرحة في قلوبهم.







