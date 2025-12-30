الأربعاء 2025-12-31 12:06 ص

متصرف الوسطية: غرفة الطوارئ تعاملت مع الملاحظات

الثلاثاء، 30-12-2025 11:02 م
الوكيل الإخباري-  أكدت متصرف لواء الوسطية غرب إربد، ميسون الخصاونة، أن غرفة الطوارئ في اللواء تعاملت مع جميع الملاحظات التي وردت لها خلال المنخفض الجوي.اضافة اعلان


وقالت الخصاونة، إن طريق أم عايدة كفرعان جرى فتحه وتنظيفة من الحجارة والأتربة بعد أن كان مغلقا بشكلٍ جزئي، مضيفة أن الأتربة في بعض الشوارع في قرى قميم وحوفا وكفرعان، كانت ناتجة عن مشروع الصرف الصحي الذي ينفذ في المنطقة، حيث جرى العمل على تنظيف تلك الأتربة والحجارة.

ومن جانبها، قالت بلدية الوسطية، إن فرق الطوارئ في البلدية تعاملت، وبالتعاون مع الجهات المختصة، مع عدد من الحالات التي نتجت عن تأثيرات المنخفض الجوي الذي شهدته المنطقة، حيث شملت الأعمال فتح عبارات ومجاري مياه الأمطار، ومعالجة تجمعات المياه على الطرق العامة، وإزالة الأتربة والانجرافات التي تسببت بها الهطولات المطرية، إضافة إلى الاستجابة لمداهمات مياه الأمطار لبعض المنازل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة.
 
 


