الثلاثاء 2025-07-15 10:09 م
 

متصرف لواء الجامعة يقرر إخلاء بناية سكنية في ضاحية الرشيد - صور

أعمدة البناية المعنية
أعمدة البناية المعنية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 09:11 م
الوكيل الإخباري- قرر متصرف لواء الجامعة إخلاء بناية سكنية في منطقة ضاحية الرشيد حفاظاً على سلامة ساكنيها بعد تأثر الأعمدة الرئيسية للمبنى بسبب أعمال إنشائية أسفلها.اضافة اعلان


وقال مصدر في أمانة عمان أن قرار الإخلاء جاء بعد أن شرع مالك البناية بأعمال حفر في طابق التسوية لأغراض الترميم، مما ألحق تأثيرًا مباشرًا بالأعمدة الرئيسية للمبنى، وأثار مخاوف تتعلق بالسلامة الإنشائية.

وأكد المصدر أن كوادر الأمانة والأجهزة المختصة متواجدين في الموقع لتقييم حالة السلامة للبناية السكنية.

من جانبه قال مصدر أمني أن الأجهزة المختصة قامت بإخلاء إحدى البنايات السكنية القديمة في منطقة ضاحية الرشيد، بسبب حدوث تصدعات ناتجة عن أعمال صيانة للبناية، ما يعرض ساكنيها للخطر.
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