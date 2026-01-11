الإثنين 2026-01-12 12:57 ص

متصرف لواء الرمثا يتفقد طريق الشجرة المغير

الأحد، 11-01-2026 11:32 م

الوكيل الإخباري-   تفقد متصرف لواء الرمثا، محمود بريزات، اليوم الأحد، خلال جولة ميدانية طريق الوادي (الشجرة–المغير)، في إطار المتابعة الميدانية لمواقع البؤر الساخنة في مناطق سهل حوران.

وقال بريزات، خلال الجولة التي رافقه فيها رئيس لجنة بلدية سهل حوران وليد القرعان، ومديرة مديرية الشؤون البلدية للواء الرمثا المهندسة مي المستريحي، ومدير مديرية أشغال الرمثا المهندس علي الخالدي، والمهندس سامر عبيدات من مديرية الشؤون البلدية، وعضو لجنة بلدية سهل حوران، إن الجولة تأتي للاطلاع على واقع الطريق، والتأكد من جاهزيته لاستقبال المنخفض الجوي المتوقع غدا.

 
 


