متصرف لواء الرمثا يتفقد طريق الشجرة المغير

وقال بريزات، خلال الجولة التي رافقه فيها رئيس لجنة بلدية سهل حوران وليد القرعان، ومديرة مديرية الشؤون البلدية للواء الرمثا المهندسة مي المستريحي، ومدير مديرية أشغال الرمثا المهندس علي الخالدي، والمهندس سامر عبيدات من مديرية الشؤون البلدية، وعضو لجنة بلدية سهل حوران، إن الجولة تأتي للاطلاع على واقع الطريق، والتأكد من جاهزيته لاستقبال المنخفض الجوي المتوقع غدا.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ الكرك يتفقد مواقع تجمعات المياه المتضررة في لواء القصر
-
لا ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة
-
البحث الجنائي يلقي القبض على سارق ظهر في فيديو بمنطقة رأس العين
-
ولي العهد والأميرة رجوة الحسين يزوران شركة جبل عمان ناشرون
-
ملك البحرين يستقبل الصفدي وينقل تحيات جلالة الملك وولي العهد
-
حسان يوضح بشأن التعديل الوزاري
-
حادث سير على شارع الاردن
-
سلطة المياه: إجراءات لتحسين بيئة العمل في شركة مياه اليرموك