متصرف لواء الرمثا يتفقد طريق الشجرة المغير

الوكيل الإخباري- تفقد متصرف لواء الرمثا، محمود بريزات، اليوم الأحد، خلال جولة ميدانية طريق الوادي (الشجرة–المغير)، في إطار المتابعة الميدانية لمواقع البؤر الساخنة في مناطق سهل حوران.

