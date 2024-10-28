متصرف لواء الكورة يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث تدهور مركبة طلاب

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تابع متصرف لواء الكورة الدكتور باسم الخلايلة الحالة الصحية لمصابي حادث تدهور مركبة خاصة تقل طلاب مدرسة .

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وقال الخلايلة ان الوضع الصحي لجميع الطلاب مطمئن وإن جميع المصابين غادروا المستشفى ، وإطلع الخلايلة على عملية إستكمال إجراءات تقديم الرعاية الصحية للمصابين حيث وصفت حالتهم بالبسيطة.

أصيب 21 شخص اليوم الاثنين، بحادث تدهور باص خصوصي يقل طلاب في منطقة دير أبي سعيد بمحافظة إربد، وفق مدير مستشفى الأميرة راية الحكومي الدكتور محمد أبو حلاوة.



وقال أبو حلاوة لـ"الوكيل الإخباري"، إن 20 من المصابين هم طلاب في مدرسة حكومية وتتراوح أعمارهم بين 7-13 سنة، وحالتهم العامة حسنة فيما وضع السائق تحت المراقبة.





