 
الإثنين 2024-10-28 03:54 م
 

متصرف لواء الكورة يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث تدهور مركبة طلاب

جانب من تدهور الباص
جانب من تدهور الباص
الإثنين، 28-10-2024 02:58 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تابع  متصرف لواء الكورة الدكتور باسم الخلايلة الحالة الصحية لمصابي حادث تدهور مركبة خاصة تقل طلاب مدرسة .

اضافة اعلان

 

وقال الخلايلة ان الوضع الصحي لجميع الطلاب مطمئن وإن جميع المصابين غادروا المستشفى  ، وإطلع الخلايلة على عملية إستكمال إجراءات تقديم الرعاية الصحية للمصابين حيث وصفت حالتهم بالبسيطة.

 

أصيب 21 شخص اليوم الاثنين، بحادث تدهور باص خصوصي يقل طلاب في منطقة دير أبي سعيد بمحافظة إربد، وفق مدير مستشفى الأميرة راية الحكومي الدكتور محمد أبو حلاوة.

وقال أبو حلاوة لـ"الوكيل الإخباري"، إن 20 من المصابين هم طلاب في مدرسة حكومية وتتراوح أعمارهم بين 7-13 سنة، وحالتهم العامة حسنة فيما وضع السائق تحت المراقبة.

 


Image1_10202428145147596717821.jpg
Image2_10202428145147596717821.jpg 

 



 

 
gnews

أحدث الأخبار

قصف على غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 43,020 شهيداً و101,110 مصاباً

الرئيسين المصري والجزائري

أسواق ومال مصر تعلن حجم التجارة مع الجزائر

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

جانب من اللقاء

أخبار محلية اليرموك تبحث ووفدا صينيا التعاون الأكاديمي

تعبيرية

أخبار محلية هيئة الطاقة تتلقى 28 طلبا لتصريح محطة شحن عامة

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية الأردن في المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مراكز الإصلاح والتأهيل تنظم معرض صنع بعزيمة بمهرجان عشتار الدولي للثقافة والفنون

جانب من الفعالية

أخبار محلية يوم ثقافي في الزرقاء



 


الأكثر مشاهدة