متصرف لواء الكورة يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث تدهور مركبة طلاب

وقال أبو حلاوة لـ"الوكيل الإخباري"، إن 20 من المصابين هم طلاب في مدرسة حكومية وتتراوح أعمارهم بين 7-13 سنة، وحالتهم العامة حسنة فيما وضع السائق تحت المراقبة.
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