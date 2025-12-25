الخميس 2025-12-25 03:34 م

متصرف لواء المزار الجنوبي يستعرض إنجازات عام 2025

المزار الجنوبي
المزار الجنوبي
الخميس، 25-12-2025 03:26 م

الوكيل الإخباري-   عقد متصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور علي الحيصة اليوم الخميس لقاءً تنسيقيًا موسعًا مع مديري الدوائر الحكومية في اللواء لبحث أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2025 ومناقشة الاستعدادات والخطط المقترحة للعام الجديد، بما ينسجم مع أولويات العمل الحكومي الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

اضافة اعلان


وأكد الدكتور الحيصة خلال اللقاء، أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الدوائر الحكومية، والبناء على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومعالجة التحديات بروح الفريق الواحد والمسؤولية المشتركة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي بالمؤسسات الرسمية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المزار الجنوبي

أخبار محلية متصرف لواء المزار الجنوبي يستعرض إنجازات عام 2025

تزينت عمان بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب الوطني لكرة القدم، قبيل ساعات من مباراة النشامى أمام المنتخب المغربي الشقيق، التي تقام عند السابعة من مساء اليوم، على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة،

أخبار محلية نعيمات وعلوان ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 30 تحت 30 لعام 2025

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي بعثة تجارية إيطالية تزور الأردن شباط المقبل

قميص النشامى

أخبار محلية نقيب الألبسة: استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى

الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار الخير نهاية الأسبوع

الطقس الاردن تتأثر بمنخفض جوي قبرصي اعتباراً من هذا الموعد

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن القوات الإسرائيلية توغلت يوم الخميس في قرى عدة بريف القنيطرة الجنوبي. وحسب "سانا"، فإن قوة إسرائيلية مؤلفة من سيارتيْن توغلت في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي،

عربي ودولي توغل إسرائيلي جديد في الأراضي السورية

في جريمة هزّت منطقة حي الصفا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، أقدم شاب على قتل شقيقته البالغة من العمر 25 عامًا، إثر مشاجرة عائلية تطوّرت بينهما. وبحسب شهود عيان، فإن الجريمة وقعت قبل عدة أيام، وب

عربي ودولي مصر.. جريمة تهز شمال سيناء

وللتأكد من صحة النتائج لدى البشر، حلل العلماء عينات كبد من مرضى الكبد الدهني (MASLD) في مراحل مختلفة، بعضهم أصيب لاحقا بسرطان الخلايا الكبدية. وأظهرت التحليلات علامات إعادة البرمجة الخلوية نفسها التي

طب وصحة النظام الغذائي الغني بالدهون قد يهيئ الكبد للإصابة بالسرطان



 






الأكثر مشاهدة