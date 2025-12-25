متصرف لواء المزار الجنوبي يستعرض إنجازات عام 2025

وأكد الدكتور الحيصة خلال اللقاء، أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الدوائر الحكومية، والبناء على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومعالجة التحديات بروح الفريق الواحد والمسؤولية المشتركة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي بالمؤسسات الرسمية.
