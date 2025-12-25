متصرف لواء المزار الجنوبي يستعرض إنجازات عام 2025

الوكيل الإخباري- عقد متصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور علي الحيصة اليوم الخميس لقاءً تنسيقيًا موسعًا مع مديري الدوائر الحكومية في اللواء لبحث أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2025 ومناقشة الاستعدادات والخطط المقترحة للعام الجديد، بما ينسجم مع أولويات العمل الحكومي الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

