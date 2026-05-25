الإثنين 2026-05-25 08:43 م

متقاعدون عسكريون: الاستقلال محطة تاريخية جسدت معاني السيادة والانتماء الوطني

علم الأردن
علم الاردن
 
الإثنين، 25-05-2026 08:10 م

الوكيل الإخباري-   قال متقاعدون عسكريون، إن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، يُعد المناسبة الوطنية الأبرز التي تجسد معاني السيادة والحرية والانتماء الوطني، وتستحضر مسيرة طويلة من الكفاح والبناء والإنجاز.

اضافة اعلان


وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا اليوم يُعد محطة تاريخية فارقة في تاريخ الأردن الحديث، حيث أُعلن استقلال البلاد رسميًا عام 1946، لتنطلق مرحلة جديدة من تأسيس الدولة الأردنية الحديثة بقيادة الهاشميين.


وقال العميد المتقاعد الدكتور حمزة القيام، إن استقلال الأردن جاء تتويجًا لسنوات من العمل السياسي والنضال الوطني بسواعد أردنية وقيادة هاشمية، بهدف التخلص من الانتداب البريطاني وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، مضيفًا أنه ومنذ ذلك التاريخ، بدأ الأردن مرحلة جديدة من بناء المؤسسات الدستورية والإدارية والعسكرية، حيث تم وضع اللبنات الأولى للدولة الحديثة، وتعزيز مفهوم المواطنة، وترسيخ سيادة القانون، وبناء جيش عربي محترف ليصبح لاحقًا أحد أهم مؤسسات الدولة الأردنية وله مكانة عربية وعالمية حققها من خلال الدفاع والمساندة عن قضاياه وامته العربية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملك يوجه كلمة للأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين

أخبار محلية الملك يوجه كلمة للأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين

علم الأردن

أخبار محلية متقاعدون عسكريون: الاستقلال محطة تاريخية جسدت معاني السيادة والانتماء الوطني

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية المجلس التمريضي: الاستقلال الـ 80 محطة لاستحضار مسيرة البناء والإنجاز وتجديد الولاء للقيادة الهاشمية

الملك يصل إلى قصر الحسينية لحضور احتفال عيد الاستقلال الثمانين

أخبار محلية الملك يصل إلى قصر الحسينية لحضور احتفال عيد الاستقلال الثمانين

البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج

أخبار محلية بدء تصعيد الحجاج الأردنيين إلى عرفات وسط إجراءات تنظيمية مكثفة

علم الأردن

أخبار محلية العودات: الاستقلال الـ 80 يشكل محطة عز رسخت سيادة الأردن ومكانته

روسيا تطالب بإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

عربي ودولي روسيا تتوعد بضرب مراكز القيادة وصنع القرار في كييف

علم الأردن

أخبار محلية أجواء وطنية مميزة في "البوليفارد" احتفالاً بعيد الاستقلال الـ 80



 
 






الأكثر مشاهدة

 