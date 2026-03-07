متقاعدون عسكريون: كفاءة عالية تقف وراء نجاح الأردن باعتراض الصواريخ في سماء المملكة

وأشاد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، بجاهزية الجيش العربي، الذي نجح في التعامل مع التهديدات واستهدف حماية السيادة الوطنية، لافتا إلى أن القوات المسلحة الأردنية أظهرت كفاءة عالية عبر سلاح الجو الملكي، الذي تمكن من التعامل مع الأجسام المعادية بكفاءة، مما يعكس تطور القدرات الفنية والجاهزية العملياتية في حماية الأجواء.
وأضاف أن ما حققته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وسلاح الجو الملكي، ومنظومات الدفاع الجوي، من نجاح في اعتراض الصواريخ التي حاولت اختراق الأجواء الأردنية، دليل واضح على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه القدرات العسكرية الأردنية، سواء من حيث الجاهزية العملياتية أو الكفاءة الفنية العالية في التعامل مع مختلف التهديدات.
وأشار الرقاد إلى أن أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يواصلون أداء واجبهم الوطني بكل شرف وإخلاص، مستندين إلى عقيدة عسكرية راسخة تقوم على حماية الوطن والدفاع عن سيادته، مؤكداً أن المتقاعدين العسكريين يقفون اليوم كما كانوا بالأمس صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية الحكيمة ويدعمون بكل فخر واعتزاز جهود القوات المسلحة في حماية أمن الأردن واستقراره.
