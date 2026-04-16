متقاعدون عسكريون: يوم العلم مناسبة وطنية تجدد معاني الانتماء والفخر

الوكيل الإخباري- أكد متقاعدون عسكريون أن يوم العلم الأردني، يمثل مناسبة وطنية راسخة تجدد معاني الفخر والاعتزاز والانتماء، وترسخ حضور الراية الأردنية باعتبارها رمزاً للسيادة ووحدة الصف الوطني تحت القيادة الهاشمية الحكيمة.



وأشاروا، في حديث صحفي، إلى أن يوم العلم يشكل محطة سنوية لإعادة التأكيد على قيم الانتماء والولاء، وتعزيز ارتباط الأردنيين برايتهم الوطنية، باعتبارها رمزاً جامعاً يعكس تاريخ الدولة ومسيرتها وتضحيات أبنائها.



وقال مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، إن يوم العلم يشكل مناسبة وطنية راسخة تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز حين يرتفع العلم الأردني خفاقاً في سماء الوطن، باعتباره رمزاً للسيادة والكرامة وعنواناً لوحدة الأردنيين والتفافهم حول القيادة الهاشمية الحكيمة.



وأضاف أن العلم الأردني يجسد قصة وطن سطرت حروفها دماء الشهداء وكفاح الشعب، مؤكداً أن المتقاعدين العسكريين، رفاق السلاح، يقفون اليوم كما كانوا بالأمس صفاً واحداً خلف جلالة الملك، وداعمين لمواقفه الوطنية والقومية، ولكل ما يعزز أمن الأردن واستقراره.



وبيّن الرقاد أن المتقاعدين العسكريين يعتزون بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، باعتبارها العين الساهرة على حماية الوطن، مؤكداً أنهم سيبقون سنداً وذخراً للوطن، يستلهمون من رايته معاني الثبات والتضحية.



من جانبه، قال اللواء الركن المتقاعد حسن أبو رمان، إن يوم العلم يجسد أسمى معاني الانتماء والوفاء، ويعيد التذكير بمسيرة وطن كُتبت صفحاته بالتضحيات والإنجازات، مؤكداً أن العلم الأردني سيبقى خفاقاً بفضل وحدة الأردنيين وتماسكهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية.



وأضاف أن ما تحقق من منجزات على مختلف الصعد جاء ثمرة للتلاحم الوطني، مشيراً إلى أن يوم العلم يمثل تجديداً للعهد بأن يبقى الوطن أولاً، والراية الأردنية عنوان عز وفخار.



بدوره، قال العميد الركن المتقاعد حسين العزام إن يوم العلم يمثل محطة وطنية تعزز قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال، وترسخ الهوية الوطنية الجامعة، مشيراً إلى أن العلم الأردني سيبقى رمزاً للفخر والعزة والكرامة، وعنواناً لوحدة الصف.

