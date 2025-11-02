متى تتحول "إشعارات" حملة الشتاء للامن العام لمخالفات سير ؟

الوكيل الإخباري- كشف مدير إدارة السير، العميد رائد العساف، عن فحص وتدقيق قرابة 38 ألف مركبة في مختلف محافظات المملكة يوم أمس السبت، وذلك في اليوم الأول لانطلاق الحملة السنوية للتفتيش على المركبات، ضمن حملة "شتاء آمن" الموسعة.

وأوضح العساف أن الحملة انطلقت فجر أمس (1 نوفمبر) بتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة.

وأسفرت جهود اليوم الأول، التي نفذت بالتعاون بين الإدارات المرورية (السير، الترخيص، الدوريات) وإدارة البيئة وإدارة الصيانة، عن فحص 38 ألف مركبة ، 30 ألف مركبة تقريبا كانت "صالحة" ومطابقة لشروط السلامة.

وأكد العميد العساف أن الهدف من الحملة هو "التوعية" وليس "المخالفة"، مشيرا إلى أن سائقي المركبات غير الجاهزة تلقوا "إشعارات" بالنواقص (مثل الإطارات، المساحات، الأضوية، والدفاية) دون تحرير مخالفة فورية.