متى يبدأ دوام المدارس في الاردن ؟

ووفقا للتقويم ، يبدأ دوام الهيئات التدريسية الأحد 16 آب المقبل، فيما يبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول الأحد 23 آب المقبل.
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