متى يبدأ دوام المدارس في الاردن ؟

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - جدد مصدر في وزارة التربية والتعليم التأكيد على مواعيد التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2026/ 2027 للمدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث.



ووفقا للتقويم ، يبدأ دوام الهيئات التدريسية الأحد 16 آب المقبل، فيما يبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول الأحد 23 آب المقبل.

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