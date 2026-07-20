الإثنين 2026-07-20 02:26 م

متى يبدأ دوام المدارس في الاردن ؟

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 20-07-2026 01:34 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - جدد مصدر في وزارة التربية والتعليم التأكيد على مواعيد التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2026/ 2027 للمدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث.

ووفقا للتقويم ، يبدأ دوام الهيئات التدريسية الأحد 16 آب المقبل، فيما يبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول الأحد 23 آب المقبل.

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أما الفصل الدراسي الثاني، فيبدأ الأحد 24 كانون الثاني2027.

 

 
 


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