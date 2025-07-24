مثقفون: الموقف الأردني ركيزة ثابتة في الدفاع عن فلسطين

الوكيل الإخباري- نظم اتحاد الكتاب الأردنيين، ندوة بعنوان "النضال الأردني من أجل فلسطين"، بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية، ضمن برنامج الأمسيات الثقافية لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، التي تقام تحت شعار: "هنا الأردن.. ومجده مستمر".

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‏وأكد المتحدثون في الندوة، التي شارك فيها الدكتور حازم قشوع، والمؤرخ عمر العرموطي، والدكتور بلال السكارنة، أن الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية شكّل على الدوام ركناً ثابتاً في السياسة الوطنية، يعكس عمق الانتماء القومي والإنساني للأردن، بقيادة هاشمية لطالما قدّمت الدعم السياسي والميداني لنصرة الشعب الفلسطيني.



‏وقال رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان، إن مهرجان جرش يمثل مساحة ثقافية تعبّر عن الهوية الأردنية، وتعزز حضور المثقف في مشهد الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها فلسطين.



‏‏وتناول العرموطي محطات من النضال الشعبي الأردني، مشيراً إلى تضحيات أبناء العشائر منذ عشرينيات القرن الماضي.



واستشهد ببطولات الشهيد كايد المفلح العبيدات عام 1920، وهارون الجازي قائد سرية من أبناء الحويطات الذين شاركوا في معارك 1948.



‏وفي مداخلته، أشار قشوع إلى ثبات الموقف الأردني، مستعرضاً مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن غزة وكسر الحصار عنها، وإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن "بوصلة الأردن كانت وما تزال فلسطين"، وأن "وحدتنا الوطنية تمثل صمام أمان في وجه التحديات".



‏من جانبه، ألقى أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة كلمة قال فيها: "إننا نسير على نهج جلالة الملك عبد الله الثاني، في نصرة فلسطين، مستلهمين من إرث الثورة العربية الكبرى، ومتمسكين بالمشروع النهضوي العربي الذي كان الأردن من أوائل المبادرين إليه".



‏‏وأضاف، أن الدولة الأردنية، بمختلف مؤسساتها، التزمت بواجبها القومي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية، مستعرضاً محطات من النضال الأردني، بدءاً من الشهيد كايد العبيدات، مروراً بآلاف الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن فلسطين.



‏وأكد العياصرة، أهمية دعم المثقفين والمبدعين الأردنيين في رسالتهم تجاه فلسطين، مشيداً بجهود اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين، الذي جعل من القضية الفلسطينية محوراً رئيساً في برامجه الثقافية.



‏واستعرض الدكتور بلال السكارنة، أبرز المعارك التي خاضها الجيش العربي دفاعاً عن فلسطين، وفي مقدمتها معركة الكرامة عام 1968، مشيداً بالروح القتالية والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.‏



‏وأشار إلى المساعدات الإنسانية والإنزالات الجوية التي ينفذها الأردن لأبناء قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.