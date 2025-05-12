مجتمعات تعلم مهنية لمشرفي الثقافة المالية حول استراتيجيات تطبيق التعليم الدامج في منهاج الثقافة المالية

ويهدف التدريب الذي يستمر أربعة أيام لإكساب المشاركين قدرات مهنية متقدمة في مجالات تصميم خطط دراسية مرنة تنسجم مع منهاج الثقافة المالية وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، إضافة لإعداد أدوات تقييم عادلة وشاملة، وتطبيق استراتيجيات تعليم تفاعلي تدعم الدمج وتُعزّز مشاركة الطلبة في العملية التعليمية.
وبين مدير مديرية الإشراف والاسناد التربوي في الوزارة، جمعة السعود، أن التدريب يتناول مفاهيم التعليم الدامج والمرن، واستراتيجيات التخطيط والتقييم، والدور الإشرافي الفاعل في تعزيز بيئات التعلم الشاملة.
وأضاف أن البرنامج صُمم بأسلوب تطبيقي وتفاعلي، يركز على تحليل الحالات الصفية الواقعية، وتبادل الخبرات، والممارسة العملية واكد على ان ذلك يأتي تنفيذا للخطة الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج ٢٠٢٠_٢٠٣٠ والتي تتبنى قيم العدالة وتقبل التنوع وتسعى الى بناء اتجاهات ايجابية تجاه دمج الطلبة ذوي الاعاقة في التعليم .
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