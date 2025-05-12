مجتمعات تعلم مهنية لمشرفي الثقافة المالية حول استراتيجيات تطبيق التعليم الدامج في منهاج الثقافة المالية

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة إنجاز والبنك المركزي الأردني برنامج تدريب متخصص يهدف لبناء قدرات (المشرفين/المشرفات) التربويين لمبحث الثقافة المالية والاعمال في جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة ، و تمكينهم من دعم واسناد المعلمين/المعلمات في تصميم وتنفيذ ممارسات تعليمية مرنة تضمن دمجًا حقيقيًا وشاملًا في الغرف الصفية .

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ويهدف التدريب الذي يستمر أربعة أيام لإكساب المشاركين قدرات مهنية متقدمة في مجالات تصميم خطط دراسية مرنة تنسجم مع منهاج الثقافة المالية وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، إضافة لإعداد أدوات تقييم عادلة وشاملة، وتطبيق استراتيجيات تعليم تفاعلي تدعم الدمج وتُعزّز مشاركة الطلبة في العملية التعليمية.



وبين مدير مديرية الإشراف والاسناد التربوي في الوزارة، جمعة السعود، أن التدريب يتناول مفاهيم التعليم الدامج والمرن، واستراتيجيات التخطيط والتقييم، والدور الإشرافي الفاعل في تعزيز بيئات التعلم الشاملة.