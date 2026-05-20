مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء

الأربعاء، 20-05-2026 01:01 م
الوكيل الإخباري-   عقد مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، اليوم الأربعاء، اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.اضافة اعلان


وأقر المجلس خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية، والهيكل التنظيمي الذي يتكون من وحدات متخصصة تتناسب مع طبيعة المهام التي تؤديها المؤسسة؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في إعداد الكوادر الحكومية وتأهيلها على مختلف المستويات، ضمن برامج تدريبية متخصصة ونوعية تركز على رفع الكفاءة والإنتاجية لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات.

كما أقر المجلس الخطة التنفيذية للفترة المتبقية من عام 2026م ولعام 2027م، والتي تتضمن إقامة برامج وأنشطة نوعية جديدة في مجال الإدارة الحكومية، والتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة وإدارة البيانات في عمل المؤسسات الحكومية، وبناء القدرات لموظفي القطاع العام، وإعداد القيادات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالشراكة والتعاون مع مؤسسات دولية لديها الخبرة والكفاءة في هذه المجالات.

وجرى بموازاة ذلك التأكيد على أهمية مراجعة وتقييم البرامج التدريبية السابقة لمعهد الإدارة العامة، والإبقاء على البرامج المناسبة منها، ومواصلة عقدها خلال الشهور المقبلة.

وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الأمناء وهي: لجنة التعلم والجاهزية المستقبلية، ولجنة الشراكات والاستدامة المؤسسية، ولجنة الحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر.

وحضر الاجتماع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ووزير دولة لتطوير القطاع العام / نائب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المهندسة بدرية البلبيسي، ورئيس الأكاديمية الدكتور مصطفى الحمارنة.
 
 


