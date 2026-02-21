مجلس أمناء الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية يبحث الأنشطة المستقبلية

وأكد رئيس مجلس أمناء الجمعية، العين جمال الصرايرة، خلال الاجتماع، ضرورة الاستمرار في العمل والبناء وتنشيط دور الجمعية خلال المرحلة المقبلة، وبما يتناسب مع الرؤية والرسالة والقيم والأهداف، والفكرة التي تأسست من أجلها الجمعية.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة المطرمي
-
نقيب الأطباء: 10 اعتداءات على الكوادر الطبية خلال 3 أشهر
-
الأوقاف تطلق فعالية أسبوعية بعنوان "معاً لحي أنظف"
-
انطلاق مبادرة سبيل أهل الخير في لواء بصيرا
-
عرفة رئيساً لمجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية
-
الرئيس الألباني يصل إلى الأردن
-
رئيس جمعية تربية المواشي يتوقع انخفاض أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة
-
اخرجوا الى دوامكم مبكراً.. تحذير من ازدحامات مرورية خانقة غداً