مجلس أمناء الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية يبحث الأنشطة المستقبلية

الوكيل الإخباري-    بحث مجلس أمناء الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية، واقع أنشطة الجمعية خلال المرحلة المقبلة، بما يكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجمعية، العين جمال الصرايرة، خلال الاجتماع، ضرورة الاستمرار في العمل والبناء وتنشيط دور الجمعية خلال المرحلة المقبلة، وبما يتناسب مع الرؤية والرسالة والقيم والأهداف، والفكرة التي تأسست من أجلها الجمعية.

 
 


