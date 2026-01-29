الخميس 2026-01-29 07:17 م

مجلس أمناء جامعة الزرقاء يطلع على واقع كلية الإعلام وخطط تطويرها

الوكيل الإخباري-   اطلع مجلس أمناء جامعة الزرقاء، برئاسة المهندس سمير الحباشنة، اليوم الخميس، على واقع كلية الإعلام وبرامجها الأكاديمية، ومستوى البنية التحتية فيها، وسبل تطوير العملية التعليمية بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام.

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء مجلس الأمناء للكلية ولقائهم أعضاء المجلس الاستشاري لكلية الإعلام.

 

حيث جرى بحث الخطط الأكاديمية والتدريبية المعتمدة، وآليات تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإعلامية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه الكلية وسبل الارتقاء بمخرجاتها التعليمية بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.

 

 
 


