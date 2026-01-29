مجلس أمناء جامعة الزرقاء يطلع على واقع كلية الإعلام وخطط تطويرها

الوكيل الإخباري- اطلع مجلس أمناء جامعة الزرقاء، برئاسة المهندس سمير الحباشنة، اليوم الخميس، على واقع كلية الإعلام وبرامجها الأكاديمية، ومستوى البنية التحتية فيها، وسبل تطوير العملية التعليمية بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام.

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء مجلس الأمناء للكلية ولقائهم أعضاء المجلس الاستشاري لكلية الإعلام.