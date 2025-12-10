مجلس إدارة جديد لجمعية المطاعم السياحية

وفاز بالتزكية كل من عصام فخر الدين وحسان أبو الفيلات عن فئة المطاعم السياحية (أربع وخمس نجوم)، ورائد بدير وعادل مرعي عن فئة الوجبات السريعة والخدمة السريعة والكوفي شوب والكوفي شوب ذات السلاسل، ورنا خوري ووضاح الداوودي عن فئة المطاعم السياحية (نجمة ونجمتين)، وحسن ماضي عن الفئات الأخرى.
وأجريت انتخابات لممثلي فئة الثلاث نجوم، فتنافس ثلاثة مرشحين على مقعدين هم: بسام كعوش، وهيثم القسوس ومروان عودة، وفاز بالمقعدين كل من كعوش والقسوس.
وأكد أعضاء مجلس الإدارة، عقب إعلان النتائج، التزامهم بمواصلة العمل الجاد للارتقاء بقطاع المطاعم السياحية، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المطاعم في مختلف محافظات المملكة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة لتيسير الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار السياحي.
وعلى هامش الاجتماع، صادقت الهيئة العامة على التقريرين المالي والإداري لعام 2024، مستعرضة أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، وفوضت مجلس الإدارة المنتخب باختيار محاسب قانوني ومستشار قانوني للجمعية.
