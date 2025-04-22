مجلس إربد يسلم مياه اليرموك مستندات مالية بقيمة 3.485 مليون دينار لتنفيذ مشاريع حيوية

الوكيل الإخباري- سلّم مجلس محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، مستندات مالية بقيمة 3.485 مليون دينار لشركة مياه اليرموك ضمن مخصصات المجلس للشركة من موازنة العام الحالي؛ بهدف تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية.

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وأكد رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، خلال التسليم بحضور نائب رئيس المجلس منير غرايبة وأعضاء المكتب الدائم للمجلس، أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين المجلس وشركة مياه اليرموك ما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمة للمواطنين وتجويد قطاع المياه الذي يعد من القطاعات الاستراتيجية.



وبين أن المجلس قدم خلال السنوات الثلاث الماضية دعما تجاوز 10 ملايين دينار لتنفيذ مشاريع مائية ويطمح إلى تعزيز هذا الدعم في السنوات المقبلة لتحقيق أثر ملموس للمواطنين، مشيدا بتعاون شركة مياه اليرموك وكوادرها في تنفيذ المشاريع المطروحة.

من جهته، أكد رئيس هيئة مديري الشركة الدكتور أسامة المحيسن، أن يد الشركة ممدودة للتعاون الكامل مع مجلس المحافظة الذي بات له أثر واضح في دعم قطاع المياه، مشيرا إلى أهمية ادامة التشبيك الإيجابي تحقيقا للمصلحة العامة .



بدوره، ثمن مدير عام الشركة المهندس محمد العمايرة، تجارب التعاون والتنسيق السابقة الناجحة مع مجلس المحافظة التي انعكست على تحسين مستوى الخدمات للشركة، لافتا إلى أن جميع المشاريع التي خصص لها المجلس مخصصات مالية سيتم تنفيذها ومتابعتها حتى إنجازها بالكامل قبل نهاية العام الحالي.