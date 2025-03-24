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مجلس الأمانة يوافق على مسودة نظام التخطيط والتنظيم لسنة 2025

مجلس الأمانة
مجلس الأمانة
 
الإثنين، 24-03-2025 10:32 م

الوكيل الإخباري-    وافق مجلس أمانة عمان الكبرى في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على مسودة نظام التخطيط والتنظيم ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025، وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للعمل به.

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كما أقر المجلس مسودة تعليمات ومواصفات أبعاد سارية العلم في الأبنية القائمة ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025 الصادرة بموجب المادة (2) من النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (13) لسنة 2025.


وهنأ الشواربة خلال الجلسة باسمه و أعضاء مجلس الأمانة ومنتسبيها ، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد ، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى ان يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمحب ، وأن يعم السلام وتتوقف آلة العدوان والحرب على الأشقاء في فلسطين.


ووافق المجلس على اتفاقية التعاون المشترك في مجال التحصيل المالي للمخالفات المرورية للمركبات الأجنبية المنوي إبرامها بين الأمانة والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وعلى اتفاقية التعاون المنوي إبرامها مع شركة مهارات لقيادة الحاسوب بخصوص اعتماد مراكز للتدريب والاختبارات لبرنامج الـــ (ICDL) للاستفادة من البرامج التدريبية التي يشملها.

 
 
gnews

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