مجلس الأمانة يوافق على مسودة نظام التخطيط والتنظيم لسنة 2025

كما أقر المجلس مسودة تعليمات ومواصفات أبعاد سارية العلم في الأبنية القائمة ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025 الصادرة بموجب المادة (2) من النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (13) لسنة 2025.
وهنأ الشواربة خلال الجلسة باسمه و أعضاء مجلس الأمانة ومنتسبيها ، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد ، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى ان يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمحب ، وأن يعم السلام وتتوقف آلة العدوان والحرب على الأشقاء في فلسطين.
ووافق المجلس على اتفاقية التعاون المشترك في مجال التحصيل المالي للمخالفات المرورية للمركبات الأجنبية المنوي إبرامها بين الأمانة والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وعلى اتفاقية التعاون المنوي إبرامها مع شركة مهارات لقيادة الحاسوب بخصوص اعتماد مراكز للتدريب والاختبارات لبرنامج الـــ (ICDL) للاستفادة من البرامج التدريبية التي يشملها.
-
أخبار متعلقة
-
المعهد المروري: خطر الحوادث يزيد إلى 7 أضعاف عند استخدام الخرائط أثناء القيادة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
ولي العهد يؤدي صلاتي العشاء والتراويح بمسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر في عمان
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
أوقاف إربد تطلق مبادرة" فرحة عيد" لكسوة 500 أسرة
-
جلسة حوارية بالعقبة بمناسبة يوم المرأة العالمي
-
أوقاف الكرك تفتتح المجلس العلمي الهاشمي الثالث
-
اجتماعان حكوميان مع كتلتي جبهة العمل والميثاق النيابيتين