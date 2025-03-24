مجلس الأمانة يوافق على مسودة نظام التخطيط والتنظيم لسنة 2025

الوكيل الإخباري- وافق مجلس أمانة عمان الكبرى في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على مسودة نظام التخطيط والتنظيم ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025، وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للعمل به.

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كما أقر المجلس مسودة تعليمات ومواصفات أبعاد سارية العلم في الأبنية القائمة ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025 الصادرة بموجب المادة (2) من النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (13) لسنة 2025.



وهنأ الشواربة خلال الجلسة باسمه و أعضاء مجلس الأمانة ومنتسبيها ، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد ، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى ان يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمحب ، وأن يعم السلام وتتوقف آلة العدوان والحرب على الأشقاء في فلسطين.