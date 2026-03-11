الأربعاء 2026-03-11 11:26 م

مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار أردني خليجي بشأن الهجمات الإيرانية

الأربعاء، 11-03-2026 11:01 م

الوكيل الإخباري-   اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أردني-خليجي قدمته البحرين بأغلبية 13 صوتًا، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت.

ويدين مشروع القرار الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، ويطالب بوقفها، كما يندد باستهداف إيران للمدنيين والأعيان المدنية، وبالتهديدات والهجمات التي تطال مضيق هرمز ومنظومة الملاحة البحرية الدولية.


وقال سفير البحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي، إن مشروع القرار الذي قدمه إلى المجلس انضمت إلى رعايته 135 دولة.


وأوضح أن مشروع القرار يعكس موقفًا مبدئيًا يهدف إلى تعزيز مبدأ سيادة الدول، واحترام القانون الدولي، ومنع التصعيد، وحماية المدنيين، وصون أمن واستقرار المنطقة.

 
 


