مجلس الأوقاف يقرر رفع الحد الأدنى للادخار في صندوق الحج - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلن صندوق الحج الأردني عن رفع الحد الأدنى لمبلغ الادخار في الصندوق ليصبح 3500 دينار بدلاً من 3000 دينار بناءً على قرار مجلس الأوقاف.

كما أصبح الحد الخاص بالأنثى التي ترغب باصطحاب محرم 7000 دينار بدلاً من 6000 دينار.

وقال صندوق الحج إن هذا القرار يسري اعتبارًا من 13/5/2026.



للمزيد من التفاصيل عبر الرابط www.hajjfund.gov.jo أو من خلال مركز الاتصال 065625500.