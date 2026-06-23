مجلس الإقراض الزراعي يقر البيانات الختامية للسنة المالية 2025

الوكيل الإخباري- أقر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، خلال اجتماعه الثلاثاء، برئاسة وزير الزراعة صائب خريسات، المركز المالي والبيانات الختامية للمؤسسة عن السنة المالية 2025، والتي أظهرت متانة المركز المالي وتحسنا واضحا في مؤشرات الأداء.

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وبحسب بيان للمجلس، عُقد الاجتماع بحضور المدير العام للمؤسسة محمد دوجان، نائب رئيس المجلس، وأعضاء من القطاعين العام والخاص، واستعرض إنجازات المؤسسة والمؤشرات المالية والإقراضية والتحصيلية، إضافة إلى جاهزية تطبيق النظام المحوسب.



وقرر المجلس تفويض عدد من الصلاحيات للجان الإقراض المركزية في الفروع، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع منح القروض، بما يتوافق مع خطط الرقمنة والحوسبة، وتعزيز اللامركزية في اتخاذ القرارات التمويلية، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمزارعين.