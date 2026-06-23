مجلس الإقراض الزراعي يقر البيانات الختامية للسنة المالية 2025

وبحسب بيان للمجلس، عُقد الاجتماع بحضور المدير العام للمؤسسة محمد دوجان، نائب رئيس المجلس، وأعضاء من القطاعين العام والخاص، واستعرض إنجازات المؤسسة والمؤشرات المالية والإقراضية والتحصيلية، إضافة إلى جاهزية تطبيق النظام المحوسب.
وقرر المجلس تفويض عدد من الصلاحيات للجان الإقراض المركزية في الفروع، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع منح القروض، بما يتوافق مع خطط الرقمنة والحوسبة، وتعزيز اللامركزية في اتخاذ القرارات التمويلية، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمزارعين.
ووافق المجلس على منح عدد من القروض ضمن مشروع "مسرعات الإنتاج والتصنيع الزراعي" الهادف إلى تمكين المشاريع الزراعية الواعدة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات، وتعزيز قدرات التصنيع الزراعي لزيادة الإنتاج وتحسين تنافسية القطاع.
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