مجلس الامانة يصادق على خطة التطوير الإداري والمالي

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم التي تعتزم الأمانة إبرامها وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( موئل الأمم المتحدة ) والهادفة إلى تعزيز المرونة الحضرية لمواجهة تحديات المياه والفيضانات المفاجئة من خلال تطوير وتنفيذ نظم ذكية لإدارة المياه الحضرية في مدينة عمان مع التركيز على تعزيز القدرات التكيفية وتعزيز تدابير المياه المستدامة.
كما وافق المجلس على تمديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الأمانة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بخصوص التفويض بأعمال التفتيش والرقابة على الغذاء وفقاً لأحكام قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015 ولغاية 31/12/2025 .
وفي سياق متصل ادى امين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي اليمين القانونية كعضو في مجلس أمانة عمان الكبرى .
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