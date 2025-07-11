مجلس البناء الوطني يوصي بتدعيم بناية سكنية بإربد بشكل فوري

الوكيل الإخباري- أوصى مجلس البناء الوطني بتدعيم بناية سكنية تضم 20 شقة سكنية وتقع في شارع الحصن، بشكل فوري باستخدام أعمدة مؤقتة، تمهيدا لتنفيذ أعمال صيانة عاجلة لتفادي أي مخاطر محتملة، بحسب محافظ إربد رضوان العتوم.

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وأوضح العتوم في تصريحات صحفية، أن لجنة السلامة العامة في محافظة إربد ومجلس البناء الوطني أجريا كشفا ميدانيا على البناية بناء على بلاغ وشكاوى من السكان بوجود تشققات وتصدعات خطيرة في الجزء السفلي من البناية.



وبيّن، أن هذه التشققات والتصدعات جاءت نتيجة تسربات مزمنة في خطوط الصرف الصحي والمياه مما ألحق أضرارا جسيمة بأساسات البناء، وهدّد سلامة السكان.