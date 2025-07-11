الجمعة 2025-07-11 05:54 م
 

مجلس البناء الوطني يوصي بتدعيم بناية سكنية بإربد بشكل فوري

صورة تظهر واقع الأساسات لبناية سكنية في إربد.
صورة تظهر واقع الأساسات لبناية سكنية في إربد.
 
الجمعة، 11-07-2025 03:30 م

الوكيل الإخباري-   أوصى مجلس البناء الوطني بتدعيم بناية سكنية تضم 20 شقة سكنية وتقع في شارع الحصن، بشكل فوري باستخدام أعمدة مؤقتة، تمهيدا لتنفيذ أعمال صيانة عاجلة لتفادي أي مخاطر محتملة، بحسب محافظ إربد رضوان العتوم.

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وأوضح العتوم في تصريحات صحفية، أن لجنة السلامة العامة في محافظة إربد ومجلس البناء الوطني أجريا كشفا ميدانيا على البناية بناء على بلاغ وشكاوى من السكان بوجود تشققات وتصدعات خطيرة في الجزء السفلي من البناية.


وبيّن، أن هذه التشققات والتصدعات جاءت نتيجة تسربات مزمنة في خطوط الصرف الصحي والمياه مما ألحق أضرارا جسيمة بأساسات البناء، وهدّد سلامة السكان.


وأضاف، أنه تمّ أخذ تعهدات رسمية من قبل أصحاب البناية لإجراء الصيانة اللازمة فورا، مؤكدا أن الجهات المختصة ستتابع سير أعمال المعالجة والتدعيم للتأكد من تنفيذها وفق الأسس الفنية المطلوبة وبما يحافظ على السلامة العامة.

 
 
gnews

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