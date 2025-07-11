مجلس البناء الوطني يوصي بتدعيم بناية سكنية بإربد بشكل فوري

وأوضح العتوم في تصريحات صحفية، أن لجنة السلامة العامة في محافظة إربد ومجلس البناء الوطني أجريا كشفا ميدانيا على البناية بناء على بلاغ وشكاوى من السكان بوجود تشققات وتصدعات خطيرة في الجزء السفلي من البناية.
وبيّن، أن هذه التشققات والتصدعات جاءت نتيجة تسربات مزمنة في خطوط الصرف الصحي والمياه مما ألحق أضرارا جسيمة بأساسات البناء، وهدّد سلامة السكان.
وأضاف، أنه تمّ أخذ تعهدات رسمية من قبل أصحاب البناية لإجراء الصيانة اللازمة فورا، مؤكدا أن الجهات المختصة ستتابع سير أعمال المعالجة والتدعيم للتأكد من تنفيذها وفق الأسس الفنية المطلوبة وبما يحافظ على السلامة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
السير تكشف سبب الازمة المرورية على طريق المطار
-
محافظ جرش يوجه بتنظيم الوسط التجاري وإزالة الاعتداءات على الأرصفة
-
الجامعة الهاشمية تختتم تخريج الفوج السابع والعشرين من طلبتها
-
الأمن العام يواصل حملة "صيف آمن" ويوجه إرشادات للوقاية من حر الصيف
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين
-
تحذير من الدفاع المدني للأردنيين بسبب الأجواء الحارة
-
مديرية أوقاف جرش تطلق 117 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن
-
متحف السيارات الملكي يفتح أبوابه لزوار مهرجان "صيف عمان "