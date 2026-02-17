مجلس التعليم العالي يقرر إلغاء الامتحان الشامل

الوكيل الإخباري- ألغى مجلس التعليم العالي الامتحان الشامل الذي تعقده جامعة البلقاء التطبيقية لجميع طلبة الدبلوم الذين ينهون متطلبات الخطة الدراسية المعتمدة لدرجة الدبلوم المتوسط، وذلك اعتباراً من 16 شباط 2026، وفقا لبيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

اضافة اعلان



وفيما يتعلق بالتجسير لمرحلة البكالوريوس سواء في البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية، أو في الجامعات الخاصة، أو الكليات الجامعية، سيتم اعتماد معدل الطالب التراكمي في الكلية المتوسطة، وحسب قائمة التخصصات المناظرة المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي، شريطة أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 70% للتجسير في تخصصات الهندسة والطب البيطري، و68% للتجسير في باقي التخصصات.



ويسمح للطلبة الناجحين في الامتحان الشامل في سنوات سابقة بالتجسير في البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية، أو في الجامعات الخاصة وفقاً لمعدل الطالب التراكمي في الكلية المتوسطة، أو معدله في الامتحان الشامل وفقاً للمعدلات المقررة.



وفيما يتعلق بالتجسير لمرحلة البكالوريوس في البرنامج العادي في الجامعات الرسمية فتقتصر عملية التجسير على الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة في السنة الحالية فقط، ستتم وفقا لأغراض تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وتلتزم جميع الجامعات/الكليات الرسمية، والخاصة، والتي تمنح درجة الدبلوم المتوسط بأن تقوم بحصر أسماء الطلبة 5% الأوائل على مستوى كل تخصص فيها مرة واحدة في العام (خلال آب) من كل عام، وذلك بعد استكمال الطلبة لمتطلبات التخرج في جميع الفصول (الأول+الثاني+الصيفي) لذلك العام، وتزويد وحدة تنسيق القبول الموحد بهذه الأسماء، شريطة أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن (70)% للتجسير في تخصصات الهندسة والطب البيطري، و(68)% للتجسير في باقي التخصصات.