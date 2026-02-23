الإثنين 2026-02-23 05:18 م

مجلس التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات

الإثنين، 23-02-2026 05:03 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على السماح للجامعات/ الكليات الأردنية الآتية قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية /الدورة التكميلية (2026) قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس، ودرجة الدبلوم المتوسط للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2025-2026)، وذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية للعام الجامعي (2025-2026)، وحسب الشواغر التي أقرها مجلس التعليم العالي:

• جامعة مؤتة
• جامعة آل البيت، وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط
• جامعة البلقاء التطبيقية للكليات الآتية: (عجلون الجامعية، الأميرة رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، العقبة الجامعية، الكرك الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية)، وذلك لدرجة البكالوريوس، ودرجة الدبلوم المتوسط
• جامعة الحسين بن طلال
• جامعة الطفيلة التقنية، وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط
• الجامعة الأردنية/ فرع العقبة
• المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية


ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار مراجعة الجامعة / الكلية المعنية للتعرف على آلية التسجيل.

 
 


