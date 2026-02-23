مجلس التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات

• جامعة مؤتة
• جامعة آل البيت، وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط
• جامعة البلقاء التطبيقية للكليات الآتية: (عجلون الجامعية، الأميرة رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، العقبة الجامعية، الكرك الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية)، وذلك لدرجة البكالوريوس، ودرجة الدبلوم المتوسط
• جامعة الحسين بن طلال
• جامعة الطفيلة التقنية، وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط
• الجامعة الأردنية/ فرع العقبة
• المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية
ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار مراجعة الجامعة / الكلية المعنية للتعرف على آلية التسجيل.
