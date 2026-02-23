مجلس التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على السماح للجامعات/ الكليات الأردنية الآتية قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية /الدورة التكميلية (2026) قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس، ودرجة الدبلوم المتوسط للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2025-2026)، وذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية للعام الجامعي (2025-2026)، وحسب الشواغر التي أقرها مجلس التعليم العالي:

• جامعة مؤتة

• جامعة آل البيت، وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط

• جامعة البلقاء التطبيقية للكليات الآتية: (عجلون الجامعية، الأميرة رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، العقبة الجامعية، الكرك الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية)، وذلك لدرجة البكالوريوس، ودرجة الدبلوم المتوسط

• جامعة الحسين بن طلال

• جامعة الطفيلة التقنية، وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط

• الجامعة الأردنية/ فرع العقبة

• المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية