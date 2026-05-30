السبت 2026-05-30 11:53 م

مجلس الخدمات المشتركة في عجلون يواصل حملات النظافة المكثفة في المواقع السياحية

مجلس الخدمات المشتركة في عجلون يواصل حملات النظافة المكثفة في المواقع السياحية
مجلس الخدمات المشتركة في عجلون يواصل حملات النظافة المكثفة في المواقع السياحية
 
السبت، 30-05-2026 08:26 م

الوكيل الإخباري-   واصلت كوادر قسم النظافة والبيئة في مجلس الخدمات المشتركة بمحافظة عجلون تنفيذ حملات النظافة اليومية المكثفة في مختلف مناطق المحافظة، ضمن خطة عمل متواصلة تهدف إلى المحافظة على النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، لا سيما خلال موسم الأعياد وفترات النشاط السياحي.

وتأتي حملات النظافة بحسب بيان صحفي للمجلس في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وتعزيز البيئة النظيفة في المواقع السياحية والطرق الرئيسة، مؤكدة أهمية الشراكة المجتمعية في دعم هذه الجهود من خلال الالتزام بالمحافظة على النظافة العامة.

وشملت أعمال النظافة التي نفذتها الكوادر اليوم السبت، منطقة تلفريك عجلون والساحات المحيطة به وشارع القلعة، إضافة إلى تنظيف الشارع الممتد من منطقة فندق قلعة عجلون ونادي الضباط المتقاعدين العسكريين وصولاً إلى بلدية الشفا.

كما نفذت فرق العمل، حملات نظافة على امتداد شارع الزعترة من أمام نادي الضباط المتقاعدين العسكريين وحتى مبنى سلطة مياه اليرموك، إلى جانب تنظيف محيط محطة تلفريك اشتفينا الأولى والساحات العامة المجاورة لها.

وتضمنت الحملة، جمع أكياس النفايات ونقلها إلى المحطة التحويلية، بما يسهم في تعزيز مستوى النظافة والمحافظة على البيئة في مختلف المواقع المستهدفة.

اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اللجنة الوطنية لإدارة غزة تفند شائعات التقسيم ببيان حاسم

فلسطين اللجنة الوطنية لإدارة غزة تفند شائعات التقسيم ببيان حاسم

بلدية الزرقاء تنفذ حملة شاملة لتنظيف وتعقيم مواقع الأضاحي

أخبار محلية بلدية الزرقاء تنفذ حملة شاملة لتنظيف وتعقيم مواقع الأضاحي

حزب الله يعلن استهداف القوات الإسرائيلية المتقدمة نحو زوطر الشرقية ويحمر في جنوب لبنان بعمليات مركبة

عربي ودولي حزب الله يعلن استهداف القوات الإسرائيلية المتقدمة نحو زوطر الشرقية ويحمر في جنوب لبنان بعمليات مركبة

بلدية الكفارات تتعامل مع عشرات البلاغات وتكثّف حملاتها البيئية والصحية في العيد

أخبار محلية بلدية الكفارات تتعامل مع عشرات البلاغات وتكثّف حملاتها البيئية والصحية في العيد

بلدية الوسطية ترفع 315 طنًا من النفايات خلال عطلة العيد

أخبار محلية بلدية الوسطية ترفع 315 طنًا من النفايات خلال عطلة العيد

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحكومة في تل أبيب للمطالبة بانتخابات مبكرة

فلسطين آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد الحكومة في تل أبيب للمطالبة بانتخابات مبكرة

باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أرسنال

ترند باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أرسنال

الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدًا

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدًا



 
 






الأكثر مشاهدة

 