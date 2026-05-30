مجلس الخدمات المشتركة في عجلون يواصل حملات النظافة المكثفة في المواقع السياحية

وتأتي حملات النظافة بحسب بيان صحفي للمجلس في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وتعزيز البيئة النظيفة في المواقع السياحية والطرق الرئيسة، مؤكدة أهمية الشراكة المجتمعية في دعم هذه الجهود من خلال الالتزام بالمحافظة على النظافة العامة.
وشملت أعمال النظافة التي نفذتها الكوادر اليوم السبت، منطقة تلفريك عجلون والساحات المحيطة به وشارع القلعة، إضافة إلى تنظيف الشارع الممتد من منطقة فندق قلعة عجلون ونادي الضباط المتقاعدين العسكريين وصولاً إلى بلدية الشفا.
كما نفذت فرق العمل، حملات نظافة على امتداد شارع الزعترة من أمام نادي الضباط المتقاعدين العسكريين وحتى مبنى سلطة مياه اليرموك، إلى جانب تنظيف محيط محطة تلفريك اشتفينا الأولى والساحات العامة المجاورة لها.
وتضمنت الحملة، جمع أكياس النفايات ونقلها إلى المحطة التحويلية، بما يسهم في تعزيز مستوى النظافة والمحافظة على البيئة في مختلف المواقع المستهدفة.
