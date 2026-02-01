الأحد 2026-02-01 06:49 م

مجلس المحافظة و"تنفيذي جرش" يناقشان موازنة العام الحالي

ت
جانب من الاجتماع
 
الأحد، 01-02-2026 05:52 م

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس محافظة جرش والمجلس التنفيذي، اليوم الأحد، موازنة المحافظة لعام 2026 البالغة 7 ملايين دينار، ونِسَب الإنجاز والإنفاق لمشاريعها.

وأكد محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، خلال الاجتماع، أهمية تسريع طرح عطاءات المشاريع، والالتزام بتعاميم وزارة الأشغال، وإعداد الدراسات ضمن المدد المحددة، لضمان إنفاق المخصصات ومعالجة أي معيقات.


وقال إن جرش تمتلك ميزات نسبية، كونها محافظة سياحية وزراعية، ما يتطلب توجيه المشاريع التنموية بما يعزز التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد المحلي.


وشدد خريسات على أهمية تحديث البيانات المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، وإعداد تقارير دورية عن تقدم المشاريع، ودعم المستثمرين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والإبلاغ الفوري عن أي تحديات، وتكثيف العمل الميداني، ومتابعة مشاريع المبادرات الملكية، لضمان إنجازها وفق الخطط المقررة.


من جانبه، أكد رئيس لجنة مجلس المحافظة، الدكتور جهاد دعدره، أهمية العمل الميداني وتعزيز التكامل مع الأجهزة التنفيذية، لرفع مؤشرات الإنجاز وتحقيق الأهداف التنموية، فيما أثنى أعضاء المجلس التنفيذي على الجهود المبذولة ومستوى التعاون بين المجلسين.


وبلغت نسبة الإنجاز لمشاريع عام 2025 نحو 62 بالمئة، فيما وصلت نسبة الإنفاق إلى 56 بالمئة، في إطار متابعة الأداء المالي والتنفيذي.

 
 


gnews

