مجلس النواب يستمع اليوم للبيان الوزاري اليوم

كما قرّر الصفدي بدء عقد جلسات "صباحية ومسائية" لمناقشة البيان الوزاري لحكومة حسّان اعتبارا من الاثنين المقبل وتستمر حتى آخر متحدث، ليتم بعدها التصويت على الثقة.
وكان مساعد رئيس مجلس النواب محمد المراعية، قد قال السبت، لـ"المملكة"، إنّ مجلس النواب سيبدأ بمناقشة الموازنة العامة مباشرة، إذا حصلت الحكومة على ثقة النواب، متوقعا الانتهاء من مناقشتها قبل نهاية العام الحالي.
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