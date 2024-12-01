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مجلس النواب يستمع اليوم للبيان الوزاري اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب
الأحد، 01-12-2024 02:56 ص
الوكيل الإخباري-   قرّر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد الأحد، الساعة الـ10صباحا، للاستماع إلى البيان الوزاري لحكومة جعفر حسّان.اضافة اعلان


كما قرّر الصفدي بدء عقد جلسات "صباحية ومسائية" لمناقشة البيان الوزاري لحكومة حسّان اعتبارا من الاثنين المقبل وتستمر حتى آخر متحدث، ليتم بعدها التصويت على الثقة.

وكان مساعد رئيس مجلس النواب محمد المراعية، قد قال السبت، لـ"المملكة"، إنّ مجلس النواب سيبدأ بمناقشة الموازنة العامة مباشرة، إذا حصلت الحكومة على ثقة النواب، متوقعا الانتهاء من مناقشتها قبل نهاية العام الحالي.
 
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