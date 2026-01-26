مجلس النواب يعقد جلسته التشريعية الرابعة عشرة اليوم

08:19 ص

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية، يناقش فيها جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة من الدورة العادية الثانية. اضافة اعلان





كما تعقد كتل نيابية ولجان اجتماعات تناقش فيها مواضيع متعلقة بقطاع التعليم، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وأوزبكستان وأخرى مع إسبانيا.



كما تواصل اللجنة المالية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 والمتعلق بوزارة الصحة والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة.

