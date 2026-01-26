مجلس النواب يعقد جلسته التشريعية الرابعة عشرة اليوم

كما تعقد كتل نيابية ولجان اجتماعات تناقش فيها مواضيع متعلقة بقطاع التعليم، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وأوزبكستان وأخرى مع إسبانيا.
كما تواصل اللجنة المالية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 والمتعلق بوزارة الصحة والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة.
-
أخبار متعلقة
-
2099 طنا من الخضار ترد السوق المركزي الإثنين
-
تغيير المسرب المفاجئ يتسبب بحادثي انقلاب لمركبات شحن في وادي عربة والأزرق
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأمن ينعى نور الدين القرعان
-
إصابة 4 أشخاص في جرش إثر تصادم مركبتين
-
البريزات يبحث وشركة السمنة الحقلية دراسة مسوحات التنوع الحيوي في البترا
-
بلدية المفرق تباشر بتركيب 11 كاميرا لمراقبة المخالفات البيئية