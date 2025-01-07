 
الثلاثاء 2025-01-07 01:59 ص
 

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

جلسة لمجلس النواب
جلسة لمجلس النواب
الثلاثاء، 07-01-2025 01:02 ص

الوكيل الإخباري-   يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، منح 20 دقيقة لرئيس الكتلة، و10 دقائق للنائب، مع إضافة دقيقة لكل متحدث، للمناقشات المتعلقة بالموازنة.

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وكان مقرر اللجنة المالية النيابية قد ألقى توصيات اللجنة من خلال كلمة تحت قبة البرلمان.

 
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