مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

الوكيل الإخباري- يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.



وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، منح 20 دقيقة لرئيس الكتلة، و10 دقائق للنائب، مع إضافة دقيقة لكل متحدث، للمناقشات المتعلقة بالموازنة.

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