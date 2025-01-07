مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، منح 20 دقيقة لرئيس الكتلة، و10 دقائق للنائب، مع إضافة دقيقة لكل متحدث، للمناقشات المتعلقة بالموازنة.
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