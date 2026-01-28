الأربعاء 2026-01-28 07:23 ص

مجلس النواب يواصل مناقشة معدل قانون الكاتب العدل وعقود التأمين

جلسة مجلس النواب
جلسة مجلس النواب
 
الأربعاء، 28-01-2026 07:06 ص
الوكيل الإخباري-  يواصل مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة التشريعية الرابعة عشرة من الدورة العادية الثانية، المتضمن قرار اللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 اعتبارا من المادة (5).اضافة اعلان


وبعد الجلسة، تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.

بينما تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية تنظيم آليات التصفير الشمسي ومتطلبات ترخيص أنظمة الطاقة الشمسية.

كما تناقش لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان المصفوفة الأمنية المتعلقة بالإعادة إلى الحكام الإداريين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

جلسة مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يواصل مناقشة معدل قانون الكاتب العدل وعقود التأمين

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

كتلة هوائية باردة مصحوبة بأمطار غزيرة أ

الطقس كتلة هوائية باردة مصحوبة بأمطار غزيرة الأربعاء

الوكيل الإخباري- دعت مؤسسة الاقراض الزراعي ، اليوم الاربعاء، التالية أسماؤهم، لاجراء المقابلات الشخصية.

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في الجكومة - أسماء

تعبيرية

أسواق ومال الذهب يتجاوز 5200 دولار للمرة الأولى عالميا

عاجل أردنيون مدعوون لإجراء الإمتحان التنافسي في الحكومة

وظائف أردنيون مدعوون لإجراء الإمتحان التنافسي في الحكومة

عملات ورقية من فئة اليورو.

أسواق ومال اليورو يصعد إلى 1.20 دولار للمرة الأولى منذ منتصف 2021

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 28-1-2026



 






الأكثر مشاهدة