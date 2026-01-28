مجلس النواب يواصل مناقشة معدل قانون الكاتب العدل وعقود التأمين

07:06 ص

الوكيل الإخباري- يواصل مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة التشريعية الرابعة عشرة من الدورة العادية الثانية، المتضمن قرار اللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 اعتبارا من المادة (5).





وبعد الجلسة، تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.



بينما تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية تنظيم آليات التصفير الشمسي ومتطلبات ترخيص أنظمة الطاقة الشمسية.



كما تناقش لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان المصفوفة الأمنية المتعلقة بالإعادة إلى الحكام الإداريين.



