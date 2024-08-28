مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

ويأتي تعديل النِّظامين لغايات تبسيط إجراءات تسجيل المكتبات، وذلك من خلال إلغاء ترخيصها من هيئة الإعلام، والاكتفاء بالتَّرخيص الصَّادر عن الجهات المانحة للتَّرخيص وفقاً للتَّشريعات المعمول بها.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري للهيئة البحريَّة الأردنيَّة لسنة 2024م؛ وذلك لغايات استحداث وحدات تنظيميَّة في الهيئة، وتعديل مسمَّيات بعض الوحدات وإعادة تحديد ارتباطاتها، وتشكيل لجنة للتَّخطيط والتَّنسيق والمتابعة في الهيئة.
وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الهيئة التَّدريسيَّة في جامعة اليرموك لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات المواءمة ما بين النِّظام وقانون الجامعات رقم (18) لسنة 2028م وتعديلاته، وتعديل بعض النُّصوص النَّاظمة للعمليَّة الإداريَّة وأعضاء هيئة التَّدريس في جامعة اليرموك.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين المهندس محمَّد سليمان عبد الهادي المعايعة عضواً في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن، وذلك بعد حصوله على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياد
-
أخبار متعلقة
-
الامن يحقق بملابسات حريق ساحة مصنع في عمان
-
الأردن يدين العدوان الهمجي الإسرائيلي على جنين وطولكرم وطوباس
-
شركة ميناء حاويات العقبة تنفذ تمرينا وهميا
-
الخصاونة : موقفنا واضح وثابت برفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين
-
استحداث مسار نقل يربط جبل النزهة بمحطة طارق
-
ولي العهد يبحث مع أمين عام جامعة الدول العربية تطورات المنطقة
-
الملك يحذر من خطورة تطورات الأوضاع بالضفة الغربية
-
ولي العهد يرعى فعاليات إطلاق المنتدى الدولي حول الشباب والسلام والأمن