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مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الأربعاء، 28-08-2024 06:52 م

الوكيل الإخباري-   أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النَّشر ودور التَّوزيع ودور النَّشر والتَّوزيع والمكتبة والدِّراسات والبحوث ودور التَّرجمة ودور قياس الرَّأي العام ومكاتب الدِّعاية والإعلان والمطبوعات الدَّورية لسنة 2024م، ونظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص مؤسَّسات النَّشر والإعلان لسنة 2024م.
ويأتي تعديل النِّظامين لغايات تبسيط إجراءات تسجيل المكتبات، وذلك من خلال إلغاء ترخيصها من هيئة الإعلام، والاكتفاء بالتَّرخيص الصَّادر عن الجهات المانحة للتَّرخيص وفقاً للتَّشريعات المعمول بها.

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كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري للهيئة البحريَّة الأردنيَّة لسنة 2024م؛ وذلك لغايات استحداث وحدات تنظيميَّة في الهيئة، وتعديل مسمَّيات بعض الوحدات وإعادة تحديد ارتباطاتها، وتشكيل لجنة للتَّخطيط والتَّنسيق والمتابعة في الهيئة.


وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الهيئة التَّدريسيَّة في جامعة اليرموك لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.


ويأتي مشروع النِّظام لغايات المواءمة ما بين النِّظام وقانون الجامعات رقم (18) لسنة 2028م وتعديلاته، وتعديل بعض النُّصوص النَّاظمة للعمليَّة الإداريَّة وأعضاء هيئة التَّدريس في جامعة اليرموك.


على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين المهندس محمَّد سليمان عبد الهادي المعايعة عضواً في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن، وذلك بعد حصوله على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياد

 
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