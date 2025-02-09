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مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الأحد، 09-02-2025 01:26 م

الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامَّة غير مُدرَجة، تتبع لصندوق الاستثمار الأردني باسم (الشَّركة الأردنيَّة لتطوير المُدن والمرافق)، وذلك بالاستناد لأحكام قانون الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016م.
 
على صعيد رؤية التحديث الاقتصادي أيضاً، قرر مجلس الوزراء، تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف/ تشرين الثاني 2021م.

ويهدف التَّعديل إلى دعم الصناعات التي تنوي التوسّع والصناعات الجديدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمواطنين.

ويأتي القرار أيضاً بهدف التخفيف على المواطنين في تحمل كُلف إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم والمساهمة في إنشاء البنية التحتية للشبكات الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات.

وأقرّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلا لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025م.

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وبهدف التسهيل على المواطنين ودعم الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصية لجنة القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات بتسوية 1082 قضيَّة لشركات ومكلَّفين.

ويأتي القرار استكمالاً لنهج التَّسويات الضربيَّة والإجراءات التخفيفيَّة التي انتهجتها الحكومة خلال الأشهر الماضية.

وعلى صعيد القرارات المتعلقة بتحديث الأنظمة والإجراءات الإداريَّة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام اللجنة الأولمبية الأردنية لسنة 2025م.

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة صلح غرب إربد لسنة 2025م؛ وذلك نظراً لازدياد عدد سكان المنطقة، والتخفيف على المواطنين، وتقليل العبء المتزايد على محكمة صلح إربد.

وفي إطار الاتفاقيَّات مع المنظَّمات الدوليَّة والدول الشقيقة والصديقة؛ قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة مشروع تعزيز الخدمات البيطرية والطب البيطري المساعد في الأردن وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية البيطرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الزارعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة تنمية المرأة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، وتكليف وزارتيّ الخارجية وشؤون المغتربين، والتنمية الاجتماعية بالسير في الإجراءات اللازمة لاستكمال إجراءات الانضمام حسب الأصول.

وقرَّر أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية وجامعة واترلو الكندية.

 

 
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